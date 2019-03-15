Татьяна Навка в Ташкенте примерила наряд узбекской девушки - видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка осталась в восторге от национальной одежды, которую ей продемонстрировали в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, приехавшая в Ташкент на открытие ледового дворца Humo Arena, во время прогулки по столице Узбекистана примерила традиционный наряд узбекской девушки.

Прославленная спортсменка поделилась в своем аккаунте в Instagram видео о том, как она примеряет чачван - плетеную из конского волоса прямоугольную накидку на лицо, которую носили мусульманские женщины.

Ранее Навка рассказала, что в Узбекистане она впервые и очень хочет посетить знаменитый рынок "Чорсу", чтобы купить национальных угощений.

Она также оценила теплую узбекскую погоду и пошутила, что очень хочет привезти с собой немного солнца в Москву.

Спортсменка пообещала еще не раз приехать в новый ледовый дворец в Ташкенте с шоу и мастер-классами.

Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте принимают участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан. Ожидается также, что на открытии арены будет присутствовать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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