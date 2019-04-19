Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи - самые яркие кадры

В концерте, устроенном в честь визита, приняли участие творческие коллективы из обеих стран.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вместе с супругами приняли участие в концерте мастеров искусств двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.

В праздничном мероприятии, устроенном в честь визита корейского лидера, приняли участие творческие коллективы обеих стран.

Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи © Пресс-служба президента Узбекистана.

Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи © Пресс-служба президента Узбекистана.

Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи © Пресс-служба президента Узбекистана.

Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи © Пресс-служба президента Узбекистана.

Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи © Пресс-служба президента Узбекистана.

Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи © Пресс-служба президента Узбекистана. 1 / 6 © Пресс-служба президента Узбекистана. Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи

REUTERS / Kim Hong-Ji Мун Чжэ Ин рассказал, за что Южная Корея безгранично благодарна Узбекистану

Данная культурная программа стала очередным воплощением дружбы и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей.

В Узбекистане проживают около двухсот тысяч граждан Южной Кореи. В субботу, 20 апреля, в Ташкенте откроют Дом корейской культуры и искусства, который послужит делу сохранения и развитию культурного наследия этой страны.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Узбекистан заявил в интервью, что потенциал экономического сотрудничества двух стран представляется ему безграничным.

По итогам прошедших в Ташкенте переговоров Мун Чжэ Ин и Шавкат Мирзиёев, а также представители министерств, ведомств и компаний двух стран подписали пакет документов. Всего было заключено различных контрактов и соглашений на сумму около 12 миллиардов долларов.