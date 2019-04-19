Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи - самые яркие кадры

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вместе с супругами приняли участие в концерте мастеров искусств двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
В праздничном мероприятии, устроенном в честь визита корейского лидера, приняли участие творческие коллективы обеих стран.
- Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Концерт дружбы народов Узбекистана и Южной Кореи© Пресс-служба президента Узбекистана.
В Узбекистане проживают около двухсот тысяч граждан Южной Кореи. В субботу, 20 апреля, в Ташкенте откроют Дом корейской культуры и искусства, который послужит делу сохранения и развитию культурного наследия этой страны.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Узбекистан заявил в интервью, что потенциал экономического сотрудничества двух стран представляется ему безграничным.
По итогам прошедших в Ташкенте переговоров Мун Чжэ Ин и Шавкат Мирзиёев, а также представители министерств, ведомств и компаний двух стран подписали пакет документов. Всего было заключено различных контрактов и соглашений на сумму около 12 миллиардов долларов.