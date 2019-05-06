Фестиваль электронной музыки "Восход" пройдет в Ташкенте

В рамках фестиваля пройдут выставки работ художников и мастеров стрит-арта. Кстати, представить свои работы на выставках могут все желающие.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Это лето выдается действительно жарким, ведь 8 и 9 июня в Ташкенте состоится двухдневный фестиваль электронной музыки "ВОСХОД", сообщает "Узбектуризм".

В эти дни можно будет посмотреть на выступления ди-джеев из Италии, Франции, Украины, Грузии и России, а также представителей узбекской электронной сцены.

Организатором фестиваля выступает Государственный Комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с промоутерской компанией "Факультет Акустики".

Фестиваль начнется 8 июня в 11.00 в Центральном парке им. Мирзо-Улугбека (бывш. Парк Тельмана) и завершится в 23.00, а 9 июня – с 17.00 до 23.00. Вход бесплатный.

В рамках фестиваля пройдут выставки работ художников и мастеров стрит-арта. Кстати, представить свои работы на выставках могут все желающие.

Кстати, в апреле в Ташкенте прошел также фестиваль электронной музыки United Underground.

В этот вечер больше всего гостей вечеринки поразили яркие костюмы, необычные декорации и атмосфера, которая царила внутри заведения.

В Ташкенте прошел фестиваль электронной музыки >>

Напомним, уже совсем скоро, в августе этого года, в Узбекистане пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки "Стихия". По традиции фестиваль пройдет на Кладбище Кораблей в Муйнаке.

Музыканты из Японии, России и ФРГ приедут в Муйнак на фестиваль "Стихия" >>

В Каракалпакстан приедут артисты из Германии, Дании, Японии, Украины, Швеции, Казахстана и России. Также в фестивале будут участвовать узбекские музыканты.