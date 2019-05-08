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Узбекский диджей Trace

Танбур и электронная музыка: узбекский диджей Trace записал новый трек

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Культура
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Особенность трека Ойбека Джаббарова - звучание узбекского танбура и электронная музыка.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Знаменитый узбекский диджей Trace записал новый трек в коллаборации с музыкантом из Великобритании Tom Star, сообщает MyDay.

Особенность трека Ойбека Джаббарова - звучание узбекского танбура и электронная музыка.

Примечательно, что в прошлом году трек прозвучал на таких фестивалях, как: Tomorrowland, Medusa, ADE, Battered Bruised & Bloody Tour.

Кстати, это лето выдается действительно жарким, ведь 8 и 9 июня в Ташкенте состоится двухдневный фестиваль электронной музыки "ВОСХОД".

Фестиваль электронной музыки "Восход" пройдет в Ташкенте >>

В эти дни можно будет посмотреть на выступления диджеев из Италии, Франции, Украины, Грузии и России, а также представителей узбекской электронной сцены.

Также уже совсем скоро, в августе этого года, в Узбекистане состоится грандиозный фестиваль электронной музыки "Стихия". По традиции фестиваль пройдет на Кладбище кораблей в Муйнаке. 

Музыканты из Японии, России и ФРГ приедут в Муйнак на фестиваль "Стихия" >>

В Каракалпакстан приедут артисты из Германии, Дании, Японии, Украины, Швеции, Казахстана и России. Также в фестивале будут участвовать узбекские музыканты.

Теги:
Великобритания, Великобритания, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, диджей, Музыкальный инструмент, музыканты, музыкант, Музыка, музыка



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