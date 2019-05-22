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Aston Martin и сексуальная пианистка из Узбекистана - новое видео

Сексуальная пианистка из Узбекистана Лола Астанова выпустила новый клип

© Instagram / lolaastanova
Культура
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В новом видеоролике сексуальная артистка играет на пианино на роскошной сцене, а рядом с ней находится блогер-миллионер Том Кларен.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Пианистка из Узбекистана Лола Астанова выложила свой новый видеоклип под названием The Bet.

В новом видеоролике сексуальная артистка играет на пианино в Тетро Гранде, Брешия в Италии.

Роскошные интерьеры, блестящее платье от Dolce&Gabbana и знаменитый блогер-миллионер Том Кларен в роли мужчины, который спорит с Лолой на его Aston Martin и завязывает глаза пианистке.

Конечно же, победу одержала Лола Астанова, которая в конце ролика благополучно уезжает на новенькой машинке подальше от миллионера.

Напомним, Лола Астанова задержалась в Италии: помимо съемок клипа, она ранее выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов".

Также встретилась с голливудской актрисой Евой Лангорией.

Теги:
мода, мода, автомобили, Узбекистан, Узбекистан, италия, Италия, узбекистанка, клип, классическая музыка, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, видеоролик, Видео



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