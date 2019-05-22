Сексуальная пианистка из Узбекистана Лола Астанова выпустила новый клип

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Пианистка из Узбекистана Лола Астанова выложила свой новый видеоклип под названием The Bet.
В новом видеоролике сексуальная артистка играет на пианино в Тетро Гранде, Брешия в Италии.
Роскошные интерьеры, блестящее платье от Dolce&Gabbana и знаменитый блогер-миллионер Том Кларен в роли мужчины, который спорит с Лолой на его Aston Martin и завязывает глаза пианистке.
Конечно же, победу одержала Лола Астанова, которая в конце ролика благополучно уезжает на новенькой машинке подальше от миллионера.
Напомним, Лола Астанова задержалась в Италии: помимо съемок клипа, она ранее выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов".
Также встретилась с голливудской актрисой Евой Лангорией.