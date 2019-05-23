Скандалы "Евровидения": итоги конкурса пересмотрели

Сергей Лазарев остался на третьем месте, ровно как и победитель конкурса Дункан Лоуренс.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Итоги распределения баллов, полученных участниками в финале "Евровидения" все-таки пересмотрели, сообщается на официальном сайте.

"ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра баллов мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат", — указывается в сообщении.

Согласно новым итогам, российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream остается на третьем месте с 370 баллами. Также сохранил свое лидерство и победитель конкурса из Нидерландов Дункан Лоуренс.

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А вот Северная Македония (305 баллов) переместилась с восьмого на седьмое место, обогнав Азербайджан, у которого 302 балла. Также Норвегия и Швеция поменялись местами - заняли пятую и шестую строчки.

Напомним, пару дней назад российский интернет разгорелсяпризывами аннулировать итоги и проверить победителя, а первым вычислил обман портал Wiwiblogs, который задался вопросом, а нарушал ли Дункан Лоуренс правила?

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Бдительные пользователи выяснили, что победитель конкурса уже исполнял песню, с которой он победил Arcade, в далеком 2017-м году. А по правилам Евровидения, конкурсные песни не должны исполняться публично до сентября 2018 года.

Тем не менее, многие критики встали на защиту 25-летнего музыканта, добавив, что на Евровидении прозвучала доработанная и измененная версия этого трека, что уже меняет все правила.

Напомним, победителем "Евровидения" в 2019 году стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, который и был фаворитом у букмекеров. Лидером по профессиональному голосованию стал Джон Лундвик из Швеции (239 баллов), но по зрительскому голосованию он не вошел даже в тройку.

Российскую Федерацию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, выступавший под пятым номером с песней Scream. Как и в 2016-м он занял на шоу третье место.