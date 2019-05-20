Скандал с победителем Евровидения: итоги конкурса могут отменить

Бдительные критики выяснили, что победитель конкурса уже исполнял песню Arcade, в далеком 2017-м году.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Новый скандал разгорелся в Сети: на этот раз решили аннулировать результаты Евровидения из-за обмана победителя конкурса - Дункана Лоуренса из Нидерландов.

Российский интернет уже пестрит призывами аннулировать итоги и проверить победителя, а первым вычислил обман портал Wiwiblogs, который задался вопросом, а нарушал ли Дункан Лоуренс правила?

Дело в том, что бдительные пользователи выяснили, что победитель конкурса уже исполнял песню, с которой он победил Arcade, в далеком 2017-м году. А по правилам Евровидения, конкурсные песни не должны исполняться публично до сентября 2018 года.

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Тем не менее, многие критики встали на защиту 25-летнего музыканта, добавив, что на Евровидении прозвучала доработанная и измененная версия этого трека, что уже меняет все правила.

Продюсер Лоуренса подтвердил эту версию, рассказав изданию Algemeen Dagblad, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет, было создано несколько вариантов и аранжировок.

Что будет дальше - решать экспертам.

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Напомним, победителем "Евровидения" в 2019 году стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, который и был фаворитом у букмекеров. Лидером по профессиональному голосованию стал Джон Лундвик из Швеции (239 баллов), но по зрительскому голосованию он не вошел даже в тройку.

Российскую Федерацию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, выступавший под пятым номером с песней Scream. Как и в 2016-м он занял на шоу третье место.

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"Евровидение" — конкурс песни, ежегодно проводимый с 1956 года среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит в два этапа - полуфиналы, а затем финал. В решающей стадии свои композиции представляли артисты из 26 стран. По правилам конкурса, следующее музыкальное состязание проходится в стране победившего участника.

Россия участвует в конкурсе с 1994 года. В 2008-м Дмитрий Билан стал его победителем, а Москва в 2009 году принимала у себя грандиозное музыкальное шоу.