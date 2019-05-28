Фильм "Чай" молодого узбекского режиссера завоевал Гран-при в Каннах

Шестнадцатиминутный короткометражный фильм "Чай" рассказывает зрителю о важности глубокого осознания таких ценностей, как человечность, милосердие и уважение к пожилым людям.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Фильм молодого узбекского режиссера Шокира Холикова под названием "Чай" получила Гран-при на фестивале короткометражных фильмов ENTRE 2 Marches, прошедшем в рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля, сообщает УзА.

Холиков - выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а лента "Чай" является его дипломной работой.

Картина молодого режиссера не только удостоилась призовых мест на прошедших в Узбекистане международном кинофестивале PROlogue и молодежном творческом конкурсе "Изхор", но и завоевала всемирное признание на международных кинофестивалях, прошедших в Македонии, России, Индии, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

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Короткометражный фильм "Чай" рассказывает зрителю о важности глубокого осознания таких ценностей, как человечность, милосердие и уважение к пожилым людям.

Творческий проект ENTRE 2 Marches направлен на демонстрацию широкой общественности посредством киноискусства актуальных проблем людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, 15 мая в Каннах состоялось торжественное открытие Национального павильона Узбекистана.

Торжественное открытие павильона Узбекистана в Каннах - фото >>

С 14 по 23 мая на самом известном и крупнейшем кинорынке в мире - Marché Du Film (Festival de Cannes), который проходит на знаменитой набережной Круазет, был открыт национальный павильон.

"Золотая пальмовая ветвь" в этом году досталась фильму "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.

Среди судей были четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.