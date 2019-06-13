13:37 13 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Затонувший древний город

Тайны подводного мира 2: найдены первые артефакты на дне Северного моря

© Ruptly .
Культура
Получить короткую ссылку
19 0 0

Два кремниевых обломка, найденных на дне Северного моря, позволяют приоткрыть завесу тайны над деятельностью древних людей.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В рамках исследования затопленных британских территорий на дне Северного моря ученые получили первые артефакты, сообщает Independent.

Дайверы
REUTERS/Stelios Misinas
Тайны подводного мира: ученые вышли на след затерянных поселений
Напомним, в течение мая 2019 года была проведена 11-дневная экспедиция ученых из университета Гента (Бельгия) и университета Бредфорда (Великобритания), которые занимались исследованием затопленного ландшафта под названием Доггерленд. Как предполагают ученые, около 10 тысяч лет назад в этом регионе жили люди, пока море не поглотило эти земли примерно в 6000 году до нашей эры.

Исследователям удалось заполучить два артефакта, которые дают представление о том, чем занимались местные жители в каменном веке.

Первой из находок был крупный фрагмент каменного молота, который использовался для изготовления множества других кремневых орудий. Верхняя часть покрыта следами от ударов, а это значит инструмент активно использовался. Ученые считают, что первоначальный размер молота, от которого откололся найденный фрагмент, был размером с грейпфрут и весил около килограмма.

Ахсикент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Какой была древняя столица Ферганы?
13
Второй находкой был небольшой кусок кремня, который, по версии археологов, был отходом производства каменных инструментов. Учитывая, что на месте обнаружения артефактов был слой земли, богатый мелом и кремнием, ученые пришли к выводу, что площадка использовалась в качестве базы для производства инструментов.

Такие находки свидетельствуют не только о том, что регион был заселен людьми, но и о том, что археологи могут продолжить свои поиски в более глубоких водах Северного моря. Теперь ученым предстоит спланировать дальнейшие экспедиции для изучения затерянных доисторических ландшафтов.

Около 12 тысяч лет назад, ближе к концу ледникового периода, Доггерленд начал освобождаться от ледяного покрова и превратился в обширную лесистую равнину со стадами животных и сообществами ранних охотников-собирателей. Однако спустя четыре тысячи лет таяние льдов привело к затоплению местности, превратив Британию в группу островов.

Теги:
научное открытие, открытие, Великобритания, история, ученые, Ученые, Наука, археологические раскопки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
"Агромаш-2019": самые любопытные экспонаты на выставке в "Узэкспоцентре"
Когда застукали с любовником - смешное видео с котами
Когда застукали с любовником - смешное видео с котами
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054