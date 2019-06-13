Тайны подводного мира 2: найдены первые артефакты на дне Северного моря

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В рамках исследования затопленных британских территорий на дне Северного моря ученые получили первые артефакты, сообщает Independent.

Напомним, в течение мая 2019 года была проведена 11-дневная экспедиция ученых из университета Гента (Бельгия) и университета Бредфорда (Великобритания), которые занимались исследованием затопленного ландшафта под названием Доггерленд. Как предполагают ученые, около 10 тысяч лет назад в этом регионе жили люди, пока море не поглотило эти земли примерно в 6000 году до нашей эры.

Исследователям удалось заполучить два артефакта, которые дают представление о том, чем занимались местные жители в каменном веке.

Первой из находок был крупный фрагмент каменного молота, который использовался для изготовления множества других кремневых орудий. Верхняя часть покрыта следами от ударов, а это значит инструмент активно использовался. Ученые считают, что первоначальный размер молота, от которого откололся найденный фрагмент, был размером с грейпфрут и весил около килограмма.

Второй находкой был небольшой кусок кремня, который, по версии археологов, был отходом производства каменных инструментов. Учитывая, что на месте обнаружения артефактов был слой земли, богатый мелом и кремнием, ученые пришли к выводу, что площадка использовалась в качестве базы для производства инструментов.

Такие находки свидетельствуют не только о том, что регион был заселен людьми, но и о том, что археологи могут продолжить свои поиски в более глубоких водах Северного моря. Теперь ученым предстоит спланировать дальнейшие экспедиции для изучения затерянных доисторических ландшафтов.

Около 12 тысяч лет назад, ближе к концу ледникового периода, Доггерленд начал освобождаться от ледяного покрова и превратился в обширную лесистую равнину со стадами животных и сообществами ранних охотников-собирателей. Однако спустя четыре тысячи лет таяние льдов привело к затоплению местности, превратив Британию в группу островов.