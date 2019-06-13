Тайны подводного мира 2: найдены первые артефакты на дне Северного моря

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В рамках исследования затопленных британских территорий на дне Северного моря ученые получили первые артефакты, сообщает Independent.
Исследователям удалось заполучить два артефакта, которые дают представление о том, чем занимались местные жители в каменном веке.
Первой из находок был крупный фрагмент каменного молота, который использовался для изготовления множества других кремневых орудий. Верхняя часть покрыта следами от ударов, а это значит инструмент активно использовался. Ученые считают, что первоначальный размер молота, от которого откололся найденный фрагмент, был размером с грейпфрут и весил около килограмма.
Такие находки свидетельствуют не только о том, что регион был заселен людьми, но и о том, что археологи могут продолжить свои поиски в более глубоких водах Северного моря. Теперь ученым предстоит спланировать дальнейшие экспедиции для изучения затерянных доисторических ландшафтов.
Около 12 тысяч лет назад, ближе к концу ледникового периода, Доггерленд начал освобождаться от ледяного покрова и превратился в обширную лесистую равнину со стадами животных и сообществами ранних охотников-собирателей. Однако спустя четыре тысячи лет таяние льдов привело к затоплению местности, превратив Британию в группу островов.