Узбекистанцы выступают против турецких сериалов

Количество обращений и жалоб узбекистанцев на турецкие сериалы в Агентство информации и массовых коммуникаций увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов раскритиковал турецкие сериалы, на которые жалуются узбекистанцы. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

В частности, он призвал субъектов информационного рынка Узбекистана при осуществлении своей деятельности строго соблюдать требования действующего законодательства.

"В последнее время отмечается рост недовольства граждан республики выходящими в эфире негосударственных телеканалов зарубежными телесериалами, преимущественно снятых в Турции, содержание и смысл которых, согласно поступающим в Агентство обращениям, не соответствуют национальным обычаям и традициям, а также духовно-нравственным ценностям узбекского народа", — пишет Алламжонов.

По его словам за пять месяцев этого года количество обращений и жалоб узбекистанцев в Агентство увеличилось в пять раз по сравнению со всеми обращениями прошлого года.

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Он также напомнил, что на негосударственных телеканалах увеличилось количество телепередач, в которых разыгрываются денежные и иные призы, а это направлено на стимулирование продаж товаров и услуг.

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"Агентство готово оказывать всестороннюю поддержку всем средствам массовой информации, как государственным, так и негосударственным, осуществляющим деятельность на территории республики в рамках закона", — заключил он.

Напомним, известный турецкий актер и модель Бурак Озчивит посетил Узбекистан в феврале этого года.

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По данным различных СМИ, актер прибыл в Ташкент именно для участия в ужине с поклонницами, среди которых были жены влиятельных лиц Узбекистана, бизнес-леди, представительницы модельного бизнеса. Сообщается, что за 2,5 часа общения с почитательницами своего таланта он заработал около двух миллионов турецких лир, или более 379 тысяч долларов.

Актер сказал, что ему очень понравилось в Узбекистане и он непременно хочет вернуться, потому что встретил много гостеприимных людей, с которыми приятно общаться.

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