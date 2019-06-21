Мирзиёев рассказал о реакции Путина на выступление узбекских артистов

По словам президента Шавката Мирзиёева лидеры РФ и Китая по достоинству оценили культурное наследие Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса президент Шавкат Мирзиёев рассказал о неформальной встрече лидеров стран после саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Пресс-служба президента Кыргызстана Выступление узбекских артистов на концерте после саммита ШОС

После концерта, на котором выступали артисты из Узбекистана, для президентов было организованно неформальное чаепитие. Как рассказал Мирзиеев, президент России после выступления был поражен узбекской культурой и заметил, что национальные костюмы, музыка и танцы - это то историческое наследие, которым просто невозможно не восхищаться.

В свою очередь лидер КНР Си Цзиньпин оценил самобытность узбекского народа. По его словам, культуру республики невозможно сравнить ни с одной другой.

Напомним, что на том же заседании Мирзиёев сделал жесткий выговор некоторым ответственным лицам, которые своей неудовлетворительной работой позорят Узбекистан на международном уровне. Также президент сообщил об участии экс-прокурора Отабека Муродова в коррупционных схемах. На чиновника уже заведено уголовное дело.