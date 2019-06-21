Мирзиёев рассказал о реакции Путина на выступление узбекских артистов

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса президент Шавкат Мирзиёев рассказал о неформальной встрече лидеров стран после саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
После концерта, на котором выступали артисты из Узбекистана, для президентов было организованно неформальное чаепитие. Как рассказал Мирзиеев, президент России после выступления был поражен узбекской культурой и заметил, что национальные костюмы, музыка и танцы - это то историческое наследие, которым просто невозможно не восхищаться.
Напомним, что на том же заседании Мирзиёев сделал жесткий выговор некоторым ответственным лицам, которые своей неудовлетворительной работой позорят Узбекистан на международном уровне. Также президент сообщил об участии экс-прокурора Отабека Муродова в коррупционных схемах. На чиновника уже заведено уголовное дело.