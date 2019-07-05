Наследие Самарканда вне опасности - ЮНЕСКО

Самарканд не был включен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку Узбекистан представил отчеты о сохранности культурных и исторических объектов, сообщает МИД республики.

В частности комиссия рассмотрела отчеты "Исторический центр Бухары" и "Самарканд – перекресток культур". Комитет всемирного наследия оценил принятые меры по сохранению и защите культурного наследия.

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Участники особо отметили решение властей Узбекистана о о моратории на проведение строительных работ в исторических городах, а также создание Руководящего комитета по объекту всемирного наследия в республике.

Ранее Центр всемирного наследия и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест дал несколько рекомендаций, которые успешно исполняются на данный момент.

Отмечается, что в настоящее время разрабатывается проект по развитию инфраструктуры Самарканда к предстоящему саммиту ШОС, однако строительные работы не коснуться исторических достопримечательностей города.

В резолюцию каких-либо положений о включении г.Самарканда в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, не включено.