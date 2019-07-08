Стала известна дата официального открытия павильона "Узбекистан" на ВДНХ

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Названа дата официального открытия павильона "Узбекистан" на ВДНХ. Об этом сообщает сайт Правительства РФ.
Торжественная церемония открытия павильона №66 состоится 10 июля. В мероприятии примут участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и вице-премьер РФ Ольга Голодец.
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Также Премьер-министр встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Министры обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Сам павильон Узбекистана является объектом культурного наследия. Его архитектура неповторима. Лучшие архитекторы Узбекской ССР создали поистине неповторимое произведение искусства.
Как сообщалось ранее, павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование.
Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ.