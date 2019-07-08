Стала известна дата официального открытия павильона "Узбекистан" на ВДНХ

Торжественная церемония открытия павильона состоится после после долгой реставрации. В мероприятии примет участие Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Названа дата официального открытия павильона "Узбекистан" на ВДНХ. Об этом сообщает сайт Правительства РФ.

Торжественная церемония открытия павильона №66 состоится 10 июля. В мероприятии примут участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Как реставрируют павильон Узбекистана на ВДНХ – видео >>>

Также Премьер-министр встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Министры обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Сам павильон Узбекистана является объектом культурного наследия. Его архитектура неповторима. Лучшие архитекторы Узбекской ССР создали поистине неповторимое произведение искусства.

Как заявляется, весь павильон будет восстановлен в первозданном виде. Новая жизнь для павильона "Узбекистан" должна начаться уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование.

Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ.