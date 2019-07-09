Официально: об открытии павильона "Узбекистан" на ВДНХ говорить пока рано

Как сообщили Sputnik в пресс-службе ВДНХ, открытие для публики павильона "Узбекистан" в рамках визита в Россию премьер-министра Абдулы Арипова 10 июля не состоится.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Лев Рыжков. В пресс-службе крупнейшего выставочного комплекса России пояснили, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках официального визита 10 июля побывают на ВДНХ, чтобы проинспектировать ход работ в павильоне.

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В настоящее время подходят к концу реставрационные работы во внутренних помещениях павильона. Эти работы производятся за счет российского Министерства культуры. В то же время павильон нуждается в реставрации фасада, в частности, знаменитая беседка-ротонда находится в аварийном состоянии. Ожидается, что затраты на ремонт фасада возьмет на себя узбекская сторона.

Павильон Узбекистана на ВДНХ был открыт в 1939 году. Изначально он был деревянным. После Великой Отечественной войны он пришел в негодное состояние и был демонтирован. Каменный павильон Узбекистана был открыт в 1954 году. В середине 60-х годов павильон был переименован в «Советскую культуру». В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.