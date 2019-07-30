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Павильон №66 Культура (Узбекская ССР) на территории ВДНХ

Утверждено соглашение о создании павильона Узбекистана на ВДНХ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.

ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Шавкат Мирзиеев в постановлении президента утвердил межправительственное соглашение с РФ по созданию национального павильона на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РУз.

Ответственным органом за реализацию договора назначен столичных хокимият.

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В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.

Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал о павильоне Узбекистан на ВДНХ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ
В настоящее время подходят к концу реставрационные работы во внутренних помещениях павильона. Эти работы производятся за счет российского Министерства культуры. В то же время павильон нуждается в реставрации фасада, в частности, знаменитая беседка-ротонда находится в аварийном состоянии. Ожидается, что затраты на ремонт фасада возьмет на себя узбекская сторона.

Павильон Узбекистана на ВДНХ был открыт в 1939 году. Изначально он был деревянным. После Великой Отечественной войны он пришел в негодное состояние и был демонтирован. Каменный павильон Узбекистана был открыт в 1954 году. В середине 60-х годов павильон был переименован в "Советскую культуру". 

Теги:
Узбекская культура, Культура, ВДНХ, ВДНХ, президент Узбекистана, президент, Президент, постановление, Постановление



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