Утверждено соглашение о создании павильона Узбекистана на ВДНХ

В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.

ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Шавкат Мирзиеев в постановлении президента утвердил межправительственное соглашение с РФ по созданию национального павильона на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РУз.

Ответственным органом за реализацию договора назначен столичных хокимият.

Абдулла Арипов оценил реставрацию павильона "Узбекистан" на ВДНХ >>>

В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.

В настоящее время подходят к концу реставрационные работы во внутренних помещениях павильона. Эти работы производятся за счет российского Министерства культуры. В то же время павильон нуждается в реставрации фасада, в частности, знаменитая беседка-ротонда находится в аварийном состоянии. Ожидается, что затраты на ремонт фасада возьмет на себя узбекская сторона.

Павильон Узбекистана на ВДНХ был открыт в 1939 году. Изначально он был деревянным. После Великой Отечественной войны он пришел в негодное состояние и был демонтирован. Каменный павильон Узбекистана был открыт в 1954 году. В середине 60-х годов павильон был переименован в "Советскую культуру".