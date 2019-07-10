Абдулла Арипов оценил реставрацию павильона "Узбекистан" на ВДНХ

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец посетили павильон №66 на ВДНХ, в котором идут реставрационные работы, сообщает сайт Правительства России.
Премьер-министр Узбекистана впервые побывал здесь и высказывал слова искреннего восхищения. По словам Арипова, павильон передаёт дух и атмосферу Узбекистана. Премьер-министр впервые был здесь и высказывал слова искреннего восхищения.
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В настоящее время подходят к концу реставрационные работы во внутренних помещениях павильона. Эти работы производятся за счет российского Министерства культуры. В то же время павильон нуждается в реставрации фасада, в частности, знаменитая беседка-ротонда находится в аварийном состоянии. Ожидается, что затраты на ремонт фасада возьмет на себя узбекская сторона.