Абдулла Арипов оценил реставрацию павильона "Узбекистан" на ВДНХ

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец посетили павильон №66 на ВДНХ, в котором идут реставрационные работы, сообщает сайт Правительства России.

Премьер-министр Узбекистана впервые побывал здесь и высказывал слова искреннего восхищения. По словам Арипова, павильон передаёт дух и атмосферу Узбекистана. Премьер-министр впервые был здесь и высказывал слова искреннего восхищения.

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В настоящее время подходят к концу реставрационные работы во внутренних помещениях павильона. Эти работы производятся за счет российского Министерства культуры. В то же время павильон нуждается в реставрации фасада, в частности, знаменитая беседка-ротонда находится в аварийном состоянии. Ожидается, что затраты на ремонт фасада возьмет на себя узбекская сторона.

Павильон Узбекистана на ВДНХ был открыт в 1939 году. Изначально он был деревянным. После Великой Отечественной войны он пришел в негодное состояние и был демонтирован. Каменный павильон Узбекистана был открыт в 1954 году. В середине 60-х годов павильон был переименован в «Советскую культуру». В 2019 году, на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон Республике Узбекистан. Позже это решение было закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.