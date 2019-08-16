В Ташкенте в эти выходные пройдет танцевальный хип-хоп перформанс

На танцевальном перформансе посетителей ждут конкурсы и призы, вход бесплатный.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкенте в Central Park 18 августа состоится танцевальный перформанс в жанре hip-hop dance, сообщает "Афиша.уз".

Мероприятие начнется в 19:30, вход бесплатный для всех.

Посетителей ждут конкурсы, призы и классные треки.

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Напомним, это лето в Ташкенте выдалось богатым на разнообразные фестивали. Так, в прошедшие выходные в Ташкенте прошел фестиваль Knauf Art — креативное мероприятие, организованное в честь Дня работников строительной сферы Узбекистана. Также в эти же дни прошел фестиваль еды Gastro Bazaar.

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В мероприятии приняли участие 14 регионов и более 35 заведений города. Посетители фестивали могли попробовать самые разные кухни в одном месте.

Территория была поделена на две части: национальная кухня разных областей Узбекистана и гастрономическая аллея из кофеен, фастфуда и ресторанов.