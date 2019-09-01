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Гран-при на Шарк тароналари завоевал Узбекистан

Гран-при на "Шарк тароналари" завоевал Узбекистан

Самаркандский вестник
Культура
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2010

В этом году выступления участников оценивались в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом. 

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Подошел к завершению XII Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", сообщает "Самаркандский вестник".

Три третьих места, с призовым фондом по 2 тысячи долларов, были присуждены ансамблям "Бадахшан" (Таджикистан), "Айархан" (Россия) и исполнителям А. Абдуазимову и У. Дилмуродзода (Узбекистан).

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Два вторых места (приз по 3500 тысячи долларов) присуждено ансамблям "Арчабил" (Туркмения) и "Хатанг" (Монголия).

Два первых места (по 5 тысяч долларов каждому) по праву заняли группа "Дуэт комузистов" (Кыргызстан) и исполнитель Парвиз Гасымов (Азербайджан).

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И главная интрига фестиваля - Гран-при, которое было присуждено представителю Узбекистана - Мехринигор Абдурашидовой.

Напомним, в этом году выступления участников оценивались в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом. 

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В международное жюри были приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.

Теги:
победители, награда, Награда, Узбекистан, Узбекистан, Конкурс, праздник, Шарк тароналари, Шарк тароналари



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