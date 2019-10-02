Москва увидела узбекский фильм-претендент на "Оскар"

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik, Лев Рыжков. В Москве в Центральном доме кинематографистов открылись Дни узбекского кино в России. Программа кинопоказов рассчитана на шесть дней — российские зрители увидят как классические, так и самые новые фильмы, снятые на киностудии "Узбекфильм". Третьего октября состоятся показы в Казани.

Sputnik В Москве в Центральном доме кинематографистов открылись Дни узбекского кино в России

Феруза Саидова: моя героиня похожа на всех узбекских женщин

На открытии Дней узбекского кино присутствовала и звезда фильма "Горячая лепешка", обладательница приза "Киношока" за лучшую женскую роль Феруза Саидова. В "Горячей лепешке" она исполнила роль Наргуль — женщины, фактически овдовевшей при живом муже (тот уехал на заработки в Россию и женился). Героиня Саидовой не жалеет себя для того, чтобы прокормить семью.

Sputnik Феруза Саидова

"Я пыталась в образе Наргуль показать всех женщин Узбекистана, — рассказала Sputnik Феруза Саидова. — Я хотела, чтобы зритель понял, на что идут женщины ради семьи и детей, хотела показать ту невидимую, но важную работу, которую они ежедневно проделывают. Ведь именно на фундаменте этой невидимой работы держатся семьи. Наргуль не кричит на весь мир: "Мне плохо! Помогите!". Она делает то, что может. И благодаря этому она выживает. Она хочет, чтобы ее дети несмотря ни на что знали, что такое домашний очаг, уют".

В судьбе Ферузы Саидовой много общего с ее героиней. Как Наргуль в "Горячей лепешке" отказывалась от всех соблазнов окружающего мира, так и сама актриса одно время отвергала съемки в ряде престижных кинопроектов.

"У меня было двое маленьких детей — мальчик и девочка, — рассказала Феруза. — Сейчас они, конечно, подросли, но когда они были малышами, я отказалась от многих съемок. Как правило, в удаленных локациях, связанных с выездом. Я ведь — узбекская женщина. Семья для меня — на первом месте. Но и сейчас соглашаюсь не на все проекты. Для меня важна хорошая драматургия. И второй момент — профессиональная команда. Я всегда спрашиваю — кто костюмер, кто оператор? Я доверяю молодым, но я должна знать, что эти люди — профессионалы своего дела".

"Я бы хотела попробовать себя и в комедии, и в боевике, — рассказала Феруза Саидова. — Раньше у меня не было возможности играть в таких фильмах. Но как актрисе мне хочется поработать в разных жанрах".

Впервые в новейшей истории

На открытие Дней узбекского кино пришла самая разнообразная публика: уроженцы Узбекистана, живущие в Москве, студенты кинематографических вузов, киноманы.

"Дни узбекского кино проходят впервые в новейшей истории, — рассказал Sputnik сотрудник Посольства Узбекистана в РФ Закир Заитов. — Последний фестиваль узбекского кино состоялся очень давно — в конце 80-х годов. С тех пор не было ни одного такого представления в полном объеме. Это замечательное событие и новый шаг в двустороннем культурном сотрудничестве".

Sputnik Сотрудник Посольства Узбекистана в РФ Закир Заитов.

Ожидается, что за время фестиваля будет подписан ряд соглашений о культурном сотрудничестве с кинематографическими организациями РФ и крупными кинокомпаниями.

"С киностудией "Мосфильм" мы обсудили вопросы совместного кинопроизводства и интеграции опыта "Мосфильма" в реновации, модернизации, — сообщил Sputnik руководитель международного отдела национального агентства "Узбеккино" Умид Зунунов. — Киностудия "Узбекфильм" сейчас тоже находится на подъеме, строятся студии новые, переоснащаются старые. И мы обсудили вопрос: можно ли в этом плане опираться на опыт киноконцерна "Мосфильм".

Sputnik Руководитель международного отдела национального агентства "Узбеккино" Умид Зунунов.

Представитель "Узбеккино" рассказал, что были обсуждены и прикладные вопросы — например, возможность практики на "Мосфильме" специалистов "Узбекфильма". Особое внимание будет обращено на стажировку специалистов "второго плана" — помощников режиссера, гримеров, костюмеров. Также делегация из Узбекистана посетила Всероссийский государственный институт кинематографии, пообщалась с ректором и студентами.

Ожидается подписание договора с российским Госфильмофондом, согласно которому узбекской стороне передадут цифровые копии фильмов, снятых в разные годы на киностудии "Узбекфильм", сообщил Умид Зунунов.

"Список этих фильмов был составлен еще в начале этого года, — рассказал Умид Зунунов. — В него вошло более трехсот игровых фильмов. Наиболее проблемный и дорогостоящий вопрос — оцифровка старых фильмов. Мы надеемся, что российская сторона предоставит нам цифровые копии на безвозмездной основе".