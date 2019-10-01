Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино - афиша

Дни узбекского кино пройдут в Москве с 1 по 5 октября. Зрители увидят 14 кинолент, которые были подготовлены режиссерами Узбекистана в последние годы.

Показы пройдут в Центральном доме кинематографистов России. В качестве организаторов Недели узбекских фильмов выступают "Узбеккино", Министерство культуры РФ и посольство Узбекистана в Москве.

В программе показа - триумфатор 28-го фестиваля "Киношок", художественный фильм "Горячая лепешка" кинорежиссера Умида Хамдамова. Эта лента впервые будет представлять Узбекистан на премии "Оскар".

Кроме того, участников ждут также четыре документальные ленты, снятые за последние 15 лет.

Неделя узбекского кино в Москве: даты, место и фильмы >>

Ранее мы сообщали, что в рамках Недели 1-5 октября будет также подписан ряд меморандумов между "Узбеккино" и крупнейшими российскими кинокомпаниями о реализации совместных проектов.

Дни узбекского кино проходят при поддержке и по инициативе посольства Узбекистана в России.

С полным расписанием культурного мероприятия можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан