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Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино - афиша

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Дни узбекского кино в Москве

Дни узбекского кино пройдут в Москве с 1 по 5 октября. Зрители увидят 14 кинолент, которые были подготовлены режиссерами Узбекистана в последние годы.

Показы пройдут в Центральном доме кинематографистов России. В качестве организаторов Недели узбекских фильмов выступают "Узбеккино", Министерство культуры РФ и посольство Узбекистана в Москве.

Кинотеатр. Архивное фото.
© Flickr / Blondinrikard Fröberg
"Узбеккино" в 2018 году запустило в производство почти три десятка фильмов

В программе показа - триумфатор 28-го фестиваля "Киношок", художественный фильм "Горячая лепешка" кинорежиссера Умида Хамдамова. Эта лента впервые будет представлять Узбекистан на премии "Оскар".

Кроме того, участников ждут также четыре документальные ленты, снятые за последние 15 лет.

Неделя узбекского кино в Москве: даты, место и фильмы >>

Ранее мы сообщали, что в рамках Недели 1-5 октября будет также подписан ряд меморандумов между "Узбеккино" и крупнейшими российскими кинокомпаниями о реализации совместных проектов.

Дни узбекского кино проходят при поддержке и по инициативе посольства Узбекистана в России.

С полным расписанием культурного мероприятия можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан

Теги:
Москва, Россия, Узбекистан, Кино



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