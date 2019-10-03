Узбекистан и Россия снимут фильм к 75-летию Великой Победы

Гендиректор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов отметил, что молодежь должна знать всю правду о подвиге и вкладе двух народов в победу в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Агентство "Узбеккино" и Министерство культуры России договорились о создании совместного документального фильма, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Договоренность была достигнута на встрече замминистра культуры РФ Павла Степанова с гендиректором "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым.

Абдухаликов отметил, что молодежь в Узбекистане и России должна знать всю правду о великом подвиге и вкладе народов двух стран в Великую Победу в этой войне.

"Мы предлагаем совместный проект, посвященный такой важной дате. Мне кажется, мы сделаем очень большое и благородное дело", — сказал гендиректор "Узбеккино".

Степанов поддержал это предложение, отметив, что вопрос будет проработан с профильным департаментом ведомства.

В Москве и Казани 1-5 октября проходит Неделя узбекского кино, программа показов включает в себя 14 кинолент. Организаторами выступают "Узбеккино", посольство Узбекистана в Москве, Министерство культуры РФ.

Узбекское агентство уже заключило соглашения о совместном производстве фильмов с пятью российскими кинокомпаниями:"СТВ", "Марс Медиа", MЕGOGO, "Вега", "Инферно". Одно из знаковых соглашений — совместное производство кинокартины "Ташкент-66" о землетрясении 1966 года.