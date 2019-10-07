Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В Узбекистане в 2020 году стартуют сьемки исторического телесериала "Султана", сообщается в пресс-релизе.

Проект будет реализован крупнейшим производителем телеконтента в СНГ кинокомпанией Star Media.

Предстоящие планы сотрудничества по созданию международного проекта – телесериала "Султана" - были обсуждены в Ташкенте на встрече с основателем и генеральным продюсером Star Media Владиславом Ряшиным.

Планируется, что съемки телесериала пройдут в Самарканде, Бухаре и Хиве.

Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается.

Узбекистан и Россия совместно снимут фильм о землетрясении 1966 года >>

Сюжет сериала погрузит зрителя в эпоху XVII века, хотя затрагиваемые темы актуальны и сегодня: геополитика, борьба за власть и любовь.

Бюджет первого сезона, в которой войдут шесть серий, составит $20 млн. Затем планируются съемки второго сезона.

Пресс-служба В Узбекистане снимут исторический сериал с бюджетом $20 млн

Кроме того, Star Media намеревается приступить в следующем году к съемкам фильма "Ташкент – город хлебный".

В Национальной кинокомиссии Узбекистана пояснили, что в данном случае речь не идет о ремейке легендарной картины Шухрата Аббасова, это будет совершенно новая история.

"Мы очень рады, что будем снимать у вас, помимо телесериала "Султана", еще один фильм "Ташкент – город хлебный" совместно с российским "Первым каналом". Все проекты здесь мы будем реализовывать при поддержке Национальной кинокомиссии Узбекистана, которая, кстати, организовала наш визит в Узбекистан", – отметил Владислав Ряшин.

Он обратил внимание, что с 1 января в Узбекистане запускается система rebate, благодаря которой зарубежным кинокомпаниям, создающим кинопродукции на территории республики, будут компенсировать часть затрат. Это, по его мнению, хороший стимул для иностранных кинокомпаний обратить свое внимание на уникальные площадки для съемок фильмов разных жанров в Узбекистане.

Фильм "Чай" молодого узбекского режиссера завоевал Гран-при в Каннах >>

Здесь важно отметить, что Национальная кинокомиссия Узбекистана при поддержке Госкомтуризма оказывает на безвозмездной основе организационное и производственно-техническое содействие зарубежным кинокомпаниям при создание аудиовизуальной продукции на территории страны.