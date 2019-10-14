Узбекская примадонна Юлдуз Усманова отметит юбилей в Москве

Усманова исполнит как новые песни, так и старые хиты. Более того, артистка исполнит композиции на девяти языках.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова выступит в Москве с большим юбилейным концертом на сцене Крокус Сити Холла 13 ноября, сообщает пресс-служба.

Артистка представит юбилейную программу Men seni sevaman ("Я тебя люблю"), исполнив живьем песни на 9 языках, большинство из которых написано самой певицей.

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Усманова исполнит как новые песни ("Қизғалдоғим", "Бинафша", "Эй азиз инсон"), так и всеми любимые композиции ("Яло демасманей", "Санамгинам", "Мен сен билан қироличаман", "Настарин").

И уже по традиции во время концерта Юлдуз Усманова спустится со сцены в зрительный зал, чтобы быть максимально близко к своим слушателям. Поздравить Юлдуз Усманову с ее юбилеем придут известные артисты, которые также исполнят свои музыкальные композиции.

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За годы творческой деятельности Юлдуз Усманова стала культовой певицей жанра этно-поп. Композитор, поэт-песенник Юлдуз Усманова является народной артисткой сразу трех стран – Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а в Казахстане она носит звание заслуженной артистки страны.