Спектакль о борьбе с коррупцией показали на сцене театра в Ташкенте

Это произведение отражает жизнь отважных, мужественных и преданных узбекских шахтеров. О том, как прошла премьера, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Узбекском национальном академическом драматическом театре состоялась премьера произведения драматурга Кучкара Норкобила "Будь высоким, как горы", сообщает УзА.

На премьеру спектакля были приглашены известные писатели и поэты, руководство Навоийского горно-металлургического комбината, шахтеры, представители широкой общественности.

Выступивший на премьере заслуженный артист Узбекистана Фатхулло Маъсудов рассказал о процессе постановки драмы, предпочтениях современного зрителя, его высоком интересе к просмотру серьезных драм.

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Издание напоминает, что в произведении была раскрыта тема, еще не затронутая ни в одном театре республики: судьба человека, имеющего богатый жизненный опыт и обладающего глубокими знаниями в горно-металлургической сфере.

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Герой произведения, прошедший сложный жизненный путь и ставший руководителем, переживает о надежной охране народной собственности, недопущении коррупции и расхищения. Ни насилие, ни жестокость не смогли сломить его волю, он пережил все удары судьбы.

Постановщик драмы – Гафуржон Мардонов, главные роли мастерски исполнили народная артистка Узбекистана Зухра Ашурова, заслуженные артисты Узбекистана Тохир Саидов, Мехриддин Рахматов и другие.

Напомним, в Узбекском национальном академическом драматическом театре начался 105-й творческий сезон.