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Концерт певицы Наргиз в Ереване

"Виски, мат и хаос": Наргиз шокировала своих фанатов на концерте

Sputnik/ Asatur Yesayants
Культура
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Sputnik Узбекистан

По словам других зрителей, со сцены Наргиз жаловалась на свои проблемы, а вместо своих хитов пела рок с ненормативной лексикой. 

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что зрители ушли с концерта Наргиз Закировой из-за ее "пьяного" поведения.

В частности, были сообщения о том, что артистка ругалась матом и постоянно пила алкоголь.

"Много матов, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт - хаос, Наргиз постоянно пила виски. Ушли разочарованными, не стали дожидаться конца", - рассказал МК один из местных жителей, пришедших с супругой на концерт.

По словам других зрителей, со сцены Наргиз жаловалась на свои проблемы, а вместо своих хитов пела рок с ненормативной лексикой. 

Позже директор певицы Владимир Корсунов заявил о том, что концерт Наргиз в Уссурийске прошел хорошо, исполнительница никогда не срывает выступления и все это ложные слухи, сообщает РИА Новости.

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"Что значит "пьяная"? Наргиз не сорвала ни одного концерта, это все время раздувают: то она не может петь, то не может говорить. Это какие-то провокационные статьи, в принципе, понятно, почему это происходит", - сказал Корсунов.

Напомним, пару дней назад в Сети появилась информация, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ после скандала с Наргиз.

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На прошлой неделе продюсер прокомментировал последнее интервью Наргиз в вечернем шоу с Аллой Довлатовой на YouTube. По его словам, никто от него не уходил, а, напротив, он сам выгнал певицу из лейбла. 

Незадолго до этого, артистка также приняла участие в вечернем шоу с Аллой Довлатовой, где рассказала о своих отношениях с Фадеевым.

Теги:
Россия, Россия, знаменитости, звезды, музыканты, музыкант, Концерт, скандал, шоу-бизнес, Наргиз Закирова



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