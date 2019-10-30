"Виски, мат и хаос": Наргиз шокировала своих фанатов на концерте

По словам других зрителей, со сцены Наргиз жаловалась на свои проблемы, а вместо своих хитов пела рок с ненормативной лексикой.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что зрители ушли с концерта Наргиз Закировой из-за ее "пьяного" поведения.

В частности, были сообщения о том, что артистка ругалась матом и постоянно пила алкоголь.

"Много матов, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт - хаос, Наргиз постоянно пила виски. Ушли разочарованными, не стали дожидаться конца", - рассказал МК один из местных жителей, пришедших с супругой на концерт.

По словам других зрителей, со сцены Наргиз жаловалась на свои проблемы, а вместо своих хитов пела рок с ненормативной лексикой.

Позже директор певицы Владимир Корсунов заявил о том, что концерт Наргиз в Уссурийске прошел хорошо, исполнительница никогда не срывает выступления и все это ложные слухи, сообщает РИА Новости.

Что случилось с Максимом Фадеевым после скандала с Наргиз >>

"Что значит "пьяная"? Наргиз не сорвала ни одного концерта, это все время раздувают: то она не может петь, то не может говорить. Это какие-то провокационные статьи, в принципе, понятно, почему это происходит", - сказал Корсунов.

Напомним, пару дней назад в Сети появилась информация, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ после скандала с Наргиз.

"Я пять лет была в тюрьме": Наргиз дала интервью после скандала >>

На прошлой неделе продюсер прокомментировал последнее интервью Наргиз в вечернем шоу с Аллой Довлатовой на YouTube. По его словам, никто от него не уходил, а, напротив, он сам выгнал певицу из лейбла.

Незадолго до этого, артистка также приняла участие в вечернем шоу с Аллой Довлатовой, где рассказала о своих отношениях с Фадеевым.