Что случилось с Максимом Фадеевым после скандала с Наргиз

В СМИ просочилась информация о том, что 51-летнему продюсеру диагностировали предынфарктное состояние из-за нервного истощения.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Вчера вечером в Сети появилась информация, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ: 51-летнему композитору стало плохо, а прибывшие в его загородный дом в Подмосковье врачи диагностировали ему предынфарктное состояние, вызванное нервным истощением. Однако позже директор эту информацию опроверг.

"Никаких проблем нет. Все хорошо. Неверная информация", — говорится в сообщении.

Тем не менее подопечная Максима Фадеева Ольга Серябкина в своем Instagram выложила снимок с артистом и написала: "Нужно беречь себя. В жизни главное ценность - здоровье. Верю, что все будет хорошо".

Позднее сам Фадеев обратился к поклонникам у себя в Instagram. Он опубликовал совместное фото с телеведущим Борисом Корчевниковым с подписью: "В моей жизни было и хорошее, и плохое, об этом рассказал в эфире программы "Судьба человека".

В интервью продюсер поведал о непростом детстве, мечтах стать борцом, проблемах с сердцем и клинической смерти, после которой он "очнулся взрослым", своем творческом пути и личной жизни.

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Напомним, на прошлой неделе Максим Фадеев прокомментировал последнее интервью Наргиз в вечернем шоу с Аллой Довлатовой на YouTube.

По словам продюсера, никто от него не уходил, а, напротив, он сам выгнал певицу из лейбла.

Незадолго до этого, певица Наргиз Закирова также приняла участие в вечернем шоу с Аллой Довлатовой, где рассказала о своих отношениях с Максимом Фадеевым.

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Тогда певица заявила, что в течение пяти лет "была в тюрьме", но в настоящее время ее жизнь наполнена позитивом и творчеством.