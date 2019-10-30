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"Дом дракона": HBO объявил о запуске приквела "Игры престолов"

© Foto: HBO 2019
Культура
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Sputnik Узбекистан

В центре сюжета приквела окажется история дома Таргариенов — одного из самых великих домов Вестероса.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Сегодня стало известно о начале работы над новым приквелом сериала "Игра престолов", который получит название "Дом дракона", сообщает HBO.

За основу сюжета нового сериала будет взят цикл книг "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина, а пилотную серию снимет режиссер Мигель Сапочник, который ранее уже работал над несколькими сериями "Игры престолов".

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Известно, что действие в новом сериале будет развиваться за 300 лет до событий, рассказанных в "Игре престолов".

В центре сюжета окажется история дома Таргариенов — одного из самых великих домов Вестероса.

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Дата официального релиза, а также актерский состав нового приквела пока держатся в секрете.

Напомним, сериал "Игра престолов", основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.

 

Теги:
сериал, киноиндустрия, Кино, Игра престолов



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