12:06 30 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Лола Астанова

Узбекистанка Лола Астанова исполняет песню "Игры престолов" - видео

Instagram
Культура
Получить короткую ссылку
93 0 0

Песня из "Игры престолов" врезалась в голову Лоле Астановой, после чего она решила записать видео в свой Instagram.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов" и выложила видео в Instagram.

В своем новом посте Лола Астанова спросила у своих подписчиков, есть ли среди них фанаты сериала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)

По ее словам, эта песня просто застряла у нее в голове на несколько дней, после чего она просто села за пианино и сыграла ее.

Сексуальная пианистка из Узбекистана Лола Астанова выпустила новый клип >>

Кстати, буквально несколько дней назад артистка выпустила свой новый клип под названием The Bet, где играет на пианино в Тетро Гранде, Брешия в Италии: роскошные интерьеры, блестящее платье от Dolce&Gabbana и знаменитый блогер-миллионер Том Кларен в роли мужчины, который спорит с Лолой на его Aston Martin и завязывает глаза пианистке.

Горячий дуэт: узбекистанка Лола Астанова встретилась с Евой Лангорией >>

Помимо съемок клипа, ранее девушка выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов".

В чем секрет успеха "Игры престолов" – версия ученых >>

Напомним, сериал "Игра престолов", основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.

Теги:
узбекистанка, фортепиано, пианино, песня, сериал, фильм, Игра престолов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Фигуристка Евгения Медведева на шоу Fantasy On Ice в Макухари
Евгения Медведева ошеломила японцев танцем в чулках – пикантное видео
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054