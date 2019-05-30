Узбекистанка Лола Астанова исполняет песню "Игры престолов" - видео

Песня из "Игры престолов" врезалась в голову Лоле Астановой, после чего она решила записать видео в свой Instagram.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов" и выложила видео в Instagram.

В своем новом посте Лола Астанова спросила у своих подписчиков, есть ли среди них фанаты сериала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 28 Май 2019 в 10:41 PDT

По ее словам, эта песня просто застряла у нее в голове на несколько дней, после чего она просто села за пианино и сыграла ее.

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Кстати, буквально несколько дней назад артистка выпустила свой новый клип под названием The Bet, где играет на пианино в Тетро Гранде, Брешия в Италии: роскошные интерьеры, блестящее платье от Dolce&Gabbana и знаменитый блогер-миллионер Том Кларен в роли мужчины, который спорит с Лолой на его Aston Martin и завязывает глаза пианистке.

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Помимо съемок клипа, ранее девушка выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов".

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Напомним, сериал "Игра престолов", основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.