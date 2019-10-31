После скандала с Наргиз Максим Фадеев уволил всех артистов из лейбла

По словам продюсера, компания разрослась до таких объемов, которые стало почти невозможно контролировать, поэтому было принято подобное решение.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Сразу после слухов о сердечном приступе и скандала с Наргиз Максим Фадеев расторг контракты со всеми музыкантами, об этом сообщил сам артист в видеообращении.

Продюсерский центр MALFA оставил артистам право пользования их контентом. Также известно, что отныне компания будет ориентироваться на эксклюзивный материал.

"Я бессменный руководитель компании MALFA уже лет 30. Я не знал, как мне лучше сделать заявление, потому что много ходит разговоров. Я уверен, что весь шоу-бизнес и так знает, но поклонники хотят знать то, что происходит. Я скажу от первого лица, что происходит. Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав", - сказал Фадеев в видеообращении.

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Он отметил, что впервые за годы существования компания претерпевает такие глобальные изменения. По словам продюсера, лейбл разросся до таких объемов, которые стало почти невозможно контролировать, поэтому было принято подобное решение.

"Это будет очень маленькая компания, очень ёмкая, с ограниченным количеством входов. Это будет абсолютно эксклюзивная, очень дорогая компания, не масс-маркет. Мы не можем предлагать большого количества артистов рынку, мы, может быть, будем предлагать одного или двух артистов в год. Поэтому компания будет настроена на очень четкую и внятную работу. Мы сможем сосредоточиться лучше и выдавать лучший продукт", - подчеркнул Фадеев.

Компания MALFA Максима Фадеева сотрудничала с такими артистами, как Molly, группа "Серебро", Tereza, Исайя и рядом других музыкантов.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилась информация, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ, однако директор эту информацию опроверг.

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Вчера с Наргиз Закировой произошел еще один скандал: поклонники, которые пришли к ней на концерт, обвинили певицу в том, что она пила алкоголь и ругалась матом со сцены.