"Караоке-певица": Максим Фадеев рассказал всю правду о Наргиз

По словам продюсера, он потерял 16 миллионов рублей за пять лет только из-за одной Наргиз. Что еще рассказал Фадеев - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Хайп вокруг Максима Фадеева и Наргиз Закировой все еще не утихает. Вчера продюсер дал очередное интервью на YouTube каналу Super, в котором рассказал о своих бывших подопечных всю правду.

"Артист умеет только петь. Как правило, чувства вкуса, меры им не дано. Они могут просто петь — это единственный их плюс. Ну, кто-то себя разукрашивает татуировками, кто-то себе лепит что-то на лицо, кто-то надевает что-то, чтобы казаться больше. Как животные себя ведут — птица распускает хвост, чтобы показаться более красивой. Это инстинкты", — объяснил Фадеев.

Отвечая на вопрос о конфликте с исполнительницей Наргиз Закировой, продюсер назвал бывшую подопечную караоке-певицей. Также, по его словам, он потерял 16 миллионов рублей за пять лет только из-за одной Наргиз.

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Напомним, пару дней назад Максим Фадеев сразу после слухов о сердечном приступе и скандала с Наргиз расторг контракты со всеми музыкантами своего лейбла MALFA.

До этого в Сети появилась информация, что у знаменитого продюсера случился сердечный приступ, однако директор эту информацию опроверг.

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С самой Наргиз Закировой также произошел еще один скандал: поклонники, которые пришли к ней на концерт, обвинили певицу в том, что она пила алкоголь и ругалась матом со сцены.