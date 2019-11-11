Уже не страшно: Лола Юлдашева рассказала, почему развелась с мужем

Артистка отдала всю себя материнству и мужу, однако взамен получила совсем не то, чего ожидала. История Лолы Юлдашевой - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Спустя 10 лет узбекская певица Лола Юлдашева прервала молчание о своей личной жизни и рассказала своим подписчикам в Instagram о причинах развода с первым мужем.

По ее словам, они познакомились, когда ей было всего 18 лет, и он настойчиво добивался ее расположения целый год, а еще год - расположения родителей, которые были против свадьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 22 Сен 2019 в 7:08 PDT

"Делал он это красиво, эффектно и в итоге, спустя 2 года, всем пришлось сдаться, но с одним условием: папа взял обещание с бывшего супруга, что я обязательно продолжу учебу после свадьбы и не брошу карьеру, над которой так трудилась все предыдущие годы. Мужчины пожали руки. Сломали лепешку. Свадьба состоялась", – пишет артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 31 Авг 2019 в 10:03 PDT

Несмотря на все обещания мужа, Лола 5 лет просидела дома, занимаясь исключительно домашним хозяйством. По ее словам, они жили в 30 км от города, и иногда она вообще не выезжала оттуда.

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"Мне не разрешили учиться, так как это мешало выполнять обязанности молодой невестки. Westminister я не закончила, меня перевели на заочное обучение в юридический институт. Запретили работать и появляться на любых мероприятиях, связанных с моей профессией. Я потеряла связь со всеми своими подругами, так как меня не пускали на встречи с ними, на дни рождения и даже свадьбы", – говорит певица.

"Так шли годы. Я родила двоих прекрасных детей. Вставала в 6 утра и засыпала за полночь, жила интересами других, моих ведь не существовало, да и зачем, главной целью в жизни было угодить членам семьи, и каждый раз, закрывая глаза перед сном, я представляла себя на сцене, снова улыбающуюся, с горящими глазами, и только во сне я могла почувствовать себя свободной и счастливой. Я скучала по себе настоящей...", – продолжает Лола Юлдашева.

И вот, наконец, в один прекрасный вечер с сыном на руках, которому только исполнилось 40 дней, и с маленькой двухлетней дочкой она ушла из дома навсегда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 30 Окт 2019 в 2:17 PDT

"Было ли мне страшно? Уже нет! Жалела ли я об этом? Ни разу! Виню ли я кого-нибудь? Это глупо. Все, что с нами происходит, мы однажды позволили", - заключила артистка.

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По словам Юлдашевой, она об этом впервые говорит, потому что понимает боль девушек, которые проходят сейчас через то, что ей пришлось пережить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 7 Июн 2019 в 2:10 PDT

"Чувствую ваше отчаяние, безнадежность, знаю, о чем вы думаете, как боитесь потерять семью и в то же время оказаться у бездны неизвестности", - подвела итог девушка.

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Напомним, в октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 1 Авг 2019 в 2:10 PDT

И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.