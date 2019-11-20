Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Президент Мирзиёев ознакомился с ходом строительства первого в Центральной Азии Центра исламской цивилизации Узбекистана.
На площади почти в два гектара возведено трехэтажное здание. В центре сооружения воздвигнут огромный купол в восточном стиле, по четырем сторонам расположены порталы высотой 34 метра каждый.
Согласно представленному главе государству обновленному плану, на первом этаже здания разместятся музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и предметов, типография и книжные магазины. На втором этаже в центре фойе будет установлен Коран халифа Усмана. Здесь же разместятся Музей исламского искусства и конференц-зал на 435 мест.
По замыслу, здесь же будут организованы тематические выставки исторических источников и экспонатов по каждому периоду и выдающимся личностям в истории Узбекистана.
Этажом выше будут расположены библиотека с фондом до 100 тысяч рукописей, информационно-ресурсный центр, научные кафедры и административные помещения.
По словам президента, Центр исламской цивилизации будет представлять собой фундаментальную базу для научных учреждений данного профиля по всей стране. Научными исследованиями здесь могут заниматься узбекские и зарубежные специалисты, по итогам их деятельности будут издаваться энциклопедии, научно-популярные сборники, готовиться телеперадачи, фильмы, иные материалы.
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В завершении Шавкат Мирзиёев отдал поручение организовать до завершения строительства международную конференцию с участием видных зарубежных исламоведов и историков для изучения их мнений и разработки предложений.
Напомним, строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года.