Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации

До окончательного завершения строительства комплекса ожидается организация международного саммита с участием видных зарубежных исламоведов и историков для изучения их мнений и разработки предложений.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Президент Мирзиёев ознакомился с ходом строительства первого в Центральной Азии Центра исламской цивилизации Узбекистана.

На площади почти в два гектара возведено трехэтажное здание. В центре сооружения воздвигнут огромный купол в восточном стиле, по четырем сторонам расположены порталы высотой 34 метра каждый.

Сайт Президента РУ Строительство Центра исламской цивилизации

Согласно представленному главе государству обновленному плану, на первом этаже здания разместятся музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и предметов, типография и книжные магазины. На втором этаже в центре фойе будет установлен Коран халифа Усмана. Здесь же разместятся Музей исламского искусства и конференц-зал на 435 мест.

Сайт Президента РУ Строительство Центра исламской цивилизации (купол)

По замыслу, здесь же будут организованы тематические выставки исторических источников и экспонатов по каждому периоду и выдающимся личностям в истории Узбекистана.

Этажом выше будут расположены библиотека с фондом до 100 тысяч рукописей, информационно-ресурсный центр, научные кафедры и административные помещения.

Сайт Президента РУ Президент в Центре исламской цивилизации

По словам президента, Центр исламской цивилизации будет представлять собой фундаментальную базу для научных учреждений данного профиля по всей стране. Научными исследованиями здесь могут заниматься узбекские и зарубежные специалисты, по итогам их деятельности будут издаваться энциклопедии, научно-популярные сборники, готовиться телеперадачи, фильмы, иные материалы.

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В завершении Шавкат Мирзиёев отдал поручение организовать до завершения строительства международную конференцию с участием видных зарубежных исламоведов и историков для изучения их мнений и разработки предложений.

Напомним, строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года.