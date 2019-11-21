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В Каракалпакстане съемку погони с полицейскими приняли за правду

В Каракалпакстане съемку погони с полицейскими приняли за правду - видео

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Культура
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Sputnik Узбекистан

Появившиеся в Интернете кадры действительно являются постановочными и сняты в ходе проведения каскадерских съемок индийской киноленты "Худа Хафиз".

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. На днях видео, где грузовик сбивает две патрульно-постовые машины в Элликалинском районе Каракалпакстана, взорвало Сеть. Однако в "Узбеккино" успокоили граждан, пояснив это съемками индийского фильма.

В комментарии под видео предполагалось, что данный инцидент был частью съемок нового индийского романтического боевика.

По заявлению генерального директора "Узбеккино" Ф. Абдухаликова, появившиеся в Интернете кадры действительно являются постановочными и сняты в ходе проведения каскадерских съемок индийской киноленты "Худа Хафиз".

"Открытость нашей страны, а также созданные механизмы поддержки кино позволяют нам сегодня не только работать с новыми партнерами, но и привлекать в страну иностранные инвестиции. Так, по ожиданиям, сумма, потраченная индийскими кинематографистами в Узбекистане, составит около 1 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию фильма, молодая супружеская пара Усман и Наргис в момент наступления мирового финансового кризиса сталкивается с трудностями и решает трудоустроиться за рубежом в республике Номан (выдуманная страна). Усман отправляет Наргис в Номан, надеясь увидеть ее в ближайшем будущем по приезде. Но получает тревожный звонок из аэропорта, который обрывается звуками насилия, Усман без промедления вылетает в Номан и пытается найти Наргис.

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Сталкиваясь с синдикатом по торговле людьми, он общается к официальным властям и с помощью офицера внутренней разведки Тамены распутывает порочный клубок. Усман угоняет грузовик с "товаром", в котором находится Наргис и другие девушки из Индии. Члены синдиката преследуют Усмана, и только отчаяние помогает Усману доехать до штаба разведки Номана.

Кадры на видео – момент финальной погони.

Напомним, что в съемках задействовано более 150 актеров из Индии, США, России, других европейских стран, а также актер Узбекского государственного музыкально-драматического театра им. Мукими Отабек Хакбердиев.

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Премьера картины запланирована на 2020 год. Сегодня индийская Panorama Studios завершила свои съемочные дни в Узбекистане и продолжит работу в Индии.

Теги:
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