Узбекистан превращается в съемочную площадку для мировых шедевров

Узбекистан развивает новый для страны вид туризма – кинотуризм. На американском саммите кинодеятелей Узбекистан представлен как потенциальная кинолокация для мировых блокбастеров.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Представители узбекской индустрии кино приняли участие в неделе кинорынка Америки (The American Film Market), Санта Моника, США.

На прошедшей конференции в рамках кинонедели также выступили представители национальной комиссии кино Узбекистана. Узбекские деятели киноискусства удивили и порадовали коллег со всего мира новостью о внедренной в стране системе рибейтов.

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Узбекские кинодеятели также провели переговоры с основателем франшизы “Mortal Combat” Лоуренсом Касаноффом и его командой касательно кинопроекта о городах Узбекистана. Съемки начнутся уже в следующем году.

Как сообщается, после объявления новости о предоставляемых льготах, французские, индийские и канадские кинодеятели выразили заинтересованность в съемках на территории Узбекистана. Проведены переговоры с продюсерами и медиакомпаниями США. Так, со студией “Umbra Newburgh” достигнуто предварительное соглашение о съемке некоторых частей высокобюджетного сериала на территории республики в следующем году. Также компанией “Hoplite Entertainment Production” представлены проекты многосерийных документальных фильмов, показ которых планируется осуществлять на телеканалах и стриминг-порталах США и Европы.

С журналами “The Hollywood Reporter” и “Locations” достигнута договоренность об их участии в пропаганде узбекского потенциала в киноиндустрии.

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Напомним, Узбекистан в этом году объявил о внедрении системы рибейта в кино, которая подразумевает возврат части потраченных в стране средств на съемку фильмов.