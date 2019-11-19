Узбекистан превращается в съемочную площадку для мировых шедевров

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Представители узбекской индустрии кино приняли участие в неделе кинорынка Америки (The American Film Market), Санта Моника, США.
На прошедшей конференции в рамках кинонедели также выступили представители национальной комиссии кино Узбекистана. Узбекские деятели киноискусства удивили и порадовали коллег со всего мира новостью о внедренной в стране системе рибейтов.
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Узбекские кинодеятели также провели переговоры с основателем франшизы “Mortal Combat” Лоуренсом Касаноффом и его командой касательно кинопроекта о городах Узбекистана. Съемки начнутся уже в следующем году.
С журналами “The Hollywood Reporter” и “Locations” достигнута договоренность об их участии в пропаганде узбекского потенциала в киноиндустрии.
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Напомним, Узбекистан в этом году объявил о внедрении системы рибейта в кино, которая подразумевает возврат части потраченных в стране средств на съемку фильмов.