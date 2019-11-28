Держись, Узбекистан: в Ташкенте выступят российские звезды 2000-х

Жители столицы смогут исполнить вместе с артистами "Падали звезды", "Ты не верь слезам", "А мы любили", "А у реки", "Моя звезда" и многие другие золотые хиты.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Ташкенте на днях состоится один из самых ожидаемых концертов декабря под названием "Золотые хиты 2000-х". На сцене выступят яркие звезды российской поп-музыки: "Отпетые мошенники", Hi-Fi, Шура, экс-солистка Reflex Ирина Нельсон и экс-солистка ВИА "Сливки" Карина Кокс.

Шоу состоится 2 декабря в 19.00 на сцене Дворца "Дружбы народов". Стоимость билетов составит от 88 тысяч до 888 тысяч сумов.

Между тем зимой с грандиозными концертами приедут и другие известные российские артисты.

9 декабря во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоится концерт всемирно известного пианиста Дениса Мацуева. Артист представит в Ташкенте новую программу и встретится с молодыми студентами Ташкентской консерватории.

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16 декабря во Дворце "Дружбы народов" состоится первое большое шоу Ольги Бузовой "Принимай меня". В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом. Билет стоит от 100 тысяч сумов.

18 декабря на сцене Humo Arena выступит Филипп Киркоров. Король российского шоу-бизнеса представит свою новую сольную-шоу программу, куда войдут его лучшие песни, попавшие в хит-парады СНГ. Билет стоит от 90 тысяч сумов.

28 февраля в Humo Arena пройдет большой концерт одного из самых популярных российских рэперов - Басты. Стоимость билета составит 100 тысяч сумов и выше.

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31 марта во Дворце "Дружба народов" состоится юмористическое шоу "Смешной и еще смешнее" популярных юмористов Александра Реввы и Михаила Галустяна.