Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Певица Наргиз рассказала в своем Instagram о том, что ее композиции "Мама" и "Войди" попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes.
"Треки "Mама” (Mama) и "Войди" (Enter) попали в перечень европейских топ-чартов! Ну не УРА ли, товарищи?" — написала она.
Известно, что песня "Мама", написанная композитором Сергеем Кленских, вышла в конце сентября и стала первой композицией, выпущенной после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым.
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«Где родился, там и пригодился?»Хмм 🤔... Не , точно не про меня 😂Скорее «Нет пророков в своём отечестве» Громко , но факт))))) Треки «MAMA” и «ВОЙДИ», попали в перечень Европейских топ чартов ! Ну не УРА ли ТОВАРИЩИ?УРРРРАААААААААААААААААААААА!!!!!!! ______________________________________________ Hell yeah 🤘🏻 Songs “MAMA” and “ENTER” is in European top charts 🔥 #NARGIZ #MAMA #NARGIZMAMA #VOIDI #NARGIZVOIDI #EUROPE
А уже в начале ноября Наргиз представила трек "Войди".
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Напомним, в августе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.
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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера.
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После этого еще в течение нескольких месяцев ходили разные слухи о сердечном приступе Максима Фадеева после скандала с артисткой, о ее жестком поведении во время концертов и о том, что продюсер уехал из России жить на остров.