Хива названа культурной столицей тюркского мира на 2020 год

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Культурной столицей тюркского мира-2020 станет Хива. Об этом было объявлено на 37-м заседании министров культуры государств-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в городе Ош, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Отмечается, что решение было принято единогласно представителями Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Туркменистана.

Узбекистан представляла заместитель министра культуры Камола Акилова, которая рассказала об одной из главных жемчужин Узбекистана, почти полностью сохранившей свой исторический облик.

Предложение в 2020-м сделать Хиву культурной столицей тюркского мира было выдвинуто Шавкатом Мирзиёевым во время выступления на саммите глав тюркоязычных государств в прошлом году.

В этом году этот статус культурной столицы носит город Ош (Кыргызстан). Первой же культурной столицей тюркского мира стала Астана в 2012-м.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объединяет тюркоязычные страны, заинтересованные в сохранении развитии и передаче будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.

Сейчас в нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан в качестве постоянных членов, а также Башкортостан и Татарстан (Россия), Гагаузия (Молдавия), Северный Кипр в качестве наблюдателей.