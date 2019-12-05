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Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления

Грандиозное ледовое шоу "Настоящий Щелкунчик" пройдет в Ташкенте

© Sputnik / Александр Вильф
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191205/12946179/Grandioznoe-ledovoe-shou-Nastoyaschiy-Schelkunchik-proydet-v-Tashkente.html

Впечатляющая мультимедийная сценография, яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных взрослых зрителей.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Праздничные дни в Узбекистане - богаты на культурные мероприятия. Так, 7-8 января в ультрасовременном ледовом комплексе "Хумо Арена" впервые в Ташкенте будет представлено музыкальное шоу на льду "Настоящий Щелкунчик", пишет пресс-служба.

"Завораживающая красота русского балета объединится с виртуозным исполнением от участников сборной России по фигурному катанию и солистов мировых ледовых шоу. Впечатляющая мультимедийная сценография, яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных взрослых зрителей", - говорится в сообщении.

По слова организаторов, благодаря авторским песням главных героев, уникальным инструментальным композициям, а также гениальной музыке П.И. Чайковского классический сюжет сказки Э. Гофмана получит новое звучание.

Премьера спектакля по мотивам сказки состоялась в Мариинском театре Санкт-Петербурга в 1892 году и с тех пор ежегодно ни одна театральная афиша по всему миру не обходится без этой постановки.

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Музыкальный спектакль на льду "Настоящий Щелкунчик" создан не только в лучших традициях петербургского театрального искусства, он также учитывает современные тенденции мировой индустрии развлечений.

В спектакле примут участие действующие спортсмены сборной России по фигурному катанию – представители лучших московских клубов, а также победители мировых спортивных первенств и профессиональные артисты, солисты мировых ледовых шоу.

Грандиозное ледовое шоу Настоящий Щелкунчик пройдет в Ташкенте
Пресс-служба
Грандиозное ледовое шоу "Настоящий Щелкунчик" пройдет в Ташкенте

Среди участников ледового шоу Даниил Паркман – ученик А.Н. Мишина и Т.Н Москвиной, Виктория Яценко - ученица Н.М. Мозер и Т.Н Москвиной, Полина Галкина - ученица А. Жулина, Арсения Демидас – ученица А.Жулина, Никита Рахманин – ученик Н.М.Мозер, Екатерина Митрофанова – ученица Э.Тутберидзе и многие другие.

Создатели спектакля – основоположники жанра "Ледовый мюзикл" в России, в чьих проектах принимали участие Олимпийские чемпионы и победители крупнейших мировых турниров по фигурному катанию.

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Никита Михайлов – хореограф-постановщик мировых ледовых шоу и Станислав Корчевский – режиссер и креативный директор проекта.

Теги:
искусство, шоу, лед, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Культура



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