"Как будто мы дома": российские фигуристы в восторге от Ташкента

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В узбекскую столицу приехали фигуристы с мировыми именами — олимпийские чемпионы и чемпионы мира разных лет. Каждый представил уникальные программы на льду и погрузил зрителей в атмосферу межнациональной дружбы. Sputnik Узбекистан связался со спортсменами и узнал их мнения о перспективах развития зимнего вида спорта в теплом Узбекистане.
Узбекский лед для чемпионов
Праздник состоялся в ледовом дворце спорта Humо Arena, который открылся в Ташкенте пару месяцев назад. Приглашенные звезды исполнили программы собственного репертуара, большинство были посвящены военной тематике. Например, призеры чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас танцевали под знаменитые песни "Летят журавли" и "Синий платочек".
"Зрители нас чудесно принимали. Многие следят за выпусками ледовых шоу на российском телевидении, поэтому давно знают о нашем творчестве. Хоть в этой южной стране мы впервые выступали вживую, чувствовалась народная любовь. Конечно, сложно однозначно судить об интересе к нашему виду спорта. Ведь мероприятие было разносторонним: и катание на льду, и выступления артистов. Но внимание и теплоту от зрителей мы чувствовали весь вечер", — рассказала Маргарита Дробязко.
Фигуристы успели и погулять по Ташкенту.
"Город такой чистый, много зелени вокруг и столько новых зданий. А еще вкусная еда, фрукты и азиатский колорит впечатлили", — отметила спортсменка.
Татьяна Навка опробовала ташкентский лед самой первой — еще в марте, когда Humo Arena открывали. Олимпийская чемпионка выступила на торжественной церемонии и приняла участие в пресс-конференции.
"И тогда, и сейчас чувствовался интерес жителей Ташкента к массовым мероприятиям. Мы общались с руководителями ледового дворца, обсудили идеи, как его развивать. Уже есть предложения по мастер-классам для юных узбекских спортсменов", — рассказала Татьяна Навка.
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На празднике также выступили многие отечественные и зарубежные звезды: Севара Назархан, Озодбек Назарбеков, Юлдуз Усманова. Приглашенный артист — российский эстрадный певец Олег Газманов — исполнил знаменитые военные песни "Эскадрон" и "Бессмертный полк".
Новый этап в истории узбекского спорта
На сегодняшний день представители зимних видов спорта из Узбекистана еще не добивались больших успехов на международной арене. Единственная узбекская медалистка зимней Олимпиады — фристайлистка Лина Черязова, завоевавшая золото в 1994 году в норвежском Лиллехаммере.
Реформы президента Шавката Мирзиёева направлены на возрождение отечественного спорта, в том числе зимних дисциплин. Более года назад в стране были созданы четыре федерации по этим видам спорта: Федерация хоккея, Федерация по фигурному катанию и шорт-треку, Федерация керлинга и Федерация лыжного спорта. В их состав также вошли сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина.
Российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что Узбекистану стоит сотрудничать с российскими специалистами.
"У наших стран исторические связи. Вспомните узбекских футболистов, которые выступали под флагом России. Сегодня, когда в Узбекистане новый импульс развития, можно приглашать наших тренеров и спортсменов, готовых поделиться опытом, методиками подготовки специалистов. Возможно, стоит провести совместные чемпионаты", — отметил эксперт.
Фигуристы готовы сотрудничать
Мы узнали мнение спортсменов, посетивших Ташкент, о перспективах развития фигурного катания и других зимних видов спорта в Узбекистане.
"Работать надо! Открывать школы, больше ледовых катков, чтобы у детей была возможность тренироваться. Стоит открывать филиалы в регионах, организовывать учебно-тренировочные лагеря, а также приглашать опытных тренеров. Думаю, отец Миши Ге, который является тренером, может помочь вырастить достойных кандидатов для национальных сборных", — завил Алексей Ягудин.
Его коллега Маргарита Дробязко уверена, что концерт в честь праздника — это первая ласточка в развитии популярности фигурного катания.
Дробязко уверена: если эта тенденция продолжится, то в Узбекистане скоро появятся перспективные фигуристы, которые будут прославлять родину на международных стартах.