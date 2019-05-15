"Как будто мы дома": российские фигуристы в восторге от Ташкента

На прошлой неделе в ледовом комплексе Humo Arena в Ташкенте состоялся грандиозный концерт, посвященный Дню памяти и почестей. Звезды фигурного катания рассказали о своих впечатлениях от поездки в столицу солнечного Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В узбекскую столицу приехали фигуристы с мировыми именами — олимпийские чемпионы и чемпионы мира разных лет. Каждый представил уникальные программы на льду и погрузил зрителей в атмосферу межнациональной дружбы. Sputnik Узбекистан связался со спортсменами и узнал их мнения о перспективах развития зимнего вида спорта в теплом Узбекистане.

Узбекский лед для чемпионов

Праздник состоялся в ледовом дворце спорта Humо Arena, который открылся в Ташкенте пару месяцев назад. Приглашенные звезды исполнили программы собственного репертуара, большинство были посвящены военной тематике. Например, призеры чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас танцевали под знаменитые песни "Летят журавли" и "Синий платочек".

"Зрители нас чудесно принимали. Многие следят за выпусками ледовых шоу на российском телевидении, поэтому давно знают о нашем творчестве. Хоть в этой южной стране мы впервые выступали вживую, чувствовалась народная любовь. Конечно, сложно однозначно судить об интересе к нашему виду спорта. Ведь мероприятие было разносторонним: и катание на льду, и выступления артистов. Но внимание и теплоту от зрителей мы чувствовали весь вечер", — рассказала Маргарита Дробязко.

Фигуристы успели и погулять по Ташкенту.

"Город такой чистый, много зелени вокруг и столько новых зданий. А еще вкусная еда, фрукты и азиатский колорит впечатлили", — отметила спортсменка.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Восторженные взгляды и музыка: концерт в Humo Arena 10

"После выступления я взял микрофон и сказал то, что хочется повторить сейчас для ваших читателей. Новая ледовая арена потрясающая, в ней есть все необходимое. А главное — атмосфера в зале такая, как будто мы дома! Будто мы остались одной страной, и никто никуда не уезжал", — сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Татьяна Навка опробовала ташкентский лед самой первой — еще в марте, когда Humo Arena открывали. Олимпийская чемпионка выступила на торжественной церемонии и приняла участие в пресс-конференции.

"И тогда, и сейчас чувствовался интерес жителей Ташкента к массовым мероприятиям. Мы общались с руководителями ледового дворца, обсудили идеи, как его развивать. Уже есть предложения по мастер-классам для юных узбекских спортсменов", — рассказала Татьяна Навка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 7 Май 2019 в 11:20 PDT

На празднике также выступили многие отечественные и зарубежные звезды: Севара Назархан, Озодбек Назарбеков, Юлдуз Усманова. Приглашенный артист — российский эстрадный певец Олег Газманов — исполнил знаменитые военные песни "Эскадрон" и "Бессмертный полк".

© Пресс-служба Humo Arena Российский эстрадный певец Олег Газманов на концерте в Humo Arena

Новый этап в истории узбекского спорта

На сегодняшний день представители зимних видов спорта из Узбекистана еще не добивались больших успехов на международной арене. Единственная узбекская медалистка зимней Олимпиады — фристайлистка Лина Черязова, завоевавшая золото в 1994 году в норвежском Лиллехаммере.

Узбекская фигуристка-одиночница Татьяна Малинина — победительница первого в истории чемпионата четырех континентов, в сезоне 1998-1999 годов она была одним из лидеров мирового женского одиночного катания. Сейчас в Узбекистане есть единственный фигурист, который представляет родину на высоком уровне, — это Миша Ге. Он часто бывает в Ташкенте, проводит мастер-классы для детей.

Реформы президента Шавката Мирзиёева направлены на возрождение отечественного спорта, в том числе зимних дисциплин. Более года назад в стране были созданы четыре федерации по этим видам спорта: Федерация хоккея, Федерация по фигурному катанию и шорт-треку, Федерация керлинга и Федерация лыжного спорта. В их состав также вошли сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина.

REUTERS/Issei Kato Миша Ге принес бронзу Евгении Медведевой на ЧМ в Японии

А в марте текущего года в Ташкенте открылся ледовый комплекс, где теперь проводятся мероприятия любого масштаба: спортивные выступления и соревнования, концерты, танцевальные шоу, выставки, форумы и многое другое. Вместимость — более 12 тысяч зрителей. Humo Arena представляет собой современное стеклянное здание. Его дизайн напоминает птицу Хумо — узбекский символ любви, счастья и свободы; прогулочные тротуары построены в виде крыла птицы.

Российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что Узбекистану стоит сотрудничать с российскими специалистами.

"У наших стран исторические связи. Вспомните узбекских футболистов, которые выступали под флагом России. Сегодня, когда в Узбекистане новый импульс развития, можно приглашать наших тренеров и спортсменов, готовых поделиться опытом, методиками подготовки специалистов. Возможно, стоит провести совместные чемпионаты", — отметил эксперт.

Фигуристы готовы сотрудничать

Мы узнали мнение спортсменов, посетивших Ташкент, о перспективах развития фигурного катания и других зимних видов спорта в Узбекистане.

"Работать надо! Открывать школы, больше ледовых катков, чтобы у детей была возможность тренироваться. Стоит открывать филиалы в регионах, организовывать учебно-тренировочные лагеря, а также приглашать опытных тренеров. Думаю, отец Миши Ге, который является тренером, может помочь вырастить достойных кандидатов для национальных сборных", — завил Алексей Ягудин.

Его коллега Маргарита Дробязко уверена, что концерт в честь праздника — это первая ласточка в развитии популярности фигурного катания.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Комплимент Баскова Юлдуз Усмановой сразил артистку и зал Humo Arena — видео

"Люди увидели красоту вживую, теперь, думаю, еще больше захотят ходить в ледовый дворец. Кто-то на сеансы массового катания — для души. Да и спортивная карьера с этого начинается. Детки, которые после нескольких визитов на каток вдохновятся, захотят серьезно заниматься. Так и в российских регионах, куда мы часто ездим. Главное — создавать возможности, приглашать опытных тренеров на мастер-классы и растить своих специалистов", — сказала фигуристка.

Дробязко уверена: если эта тенденция продолжится, то в Узбекистане скоро появятся перспективные фигуристы, которые будут прославлять родину на международных стартах.