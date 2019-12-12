В 2019 году в Ташкенте были созданы 35 новых туристических маршрутов

Туристам разрешат посещать дворец великого князя Константина Романова. Для гостей столицы будут открыты верхние этажи высотных зданий, с которых открывается потрясающий вид на город.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Власти Ташкента активно повышают туристическую привлекательность города. За 2019 год в столице были созданы 32 новых туристических маршрута, в скором времени к ним добавится еще три. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Хокимият Ташкента Новые туристические маршруты Ташкента

С января по ноябрь этого года поток туристов в столице увеличился на 19%.

"Если с января по ноябрь 2018 года в Ташкент прибыло 799 153 туристов, то в этот же период 2019 года туристический поток возрос до 947 113 туристов", - отмечает первый замдиректора Департамента по развитию туризма при ташкентском хокимияте Иззатбек Джураев.

Причем, если раньше иностранные туристы посещали Ташкент, в основном, в туристический сезон, то сейчас ситуация изменилась, подчеркивает он.

По его словам, в городе иностранцы проводят в среднем два дня, однако власти города работают над тем, чтобы увеличить этот срок до 3-4 дней.

В этом году были созданы десять туристических информационных центров (Аэропорт Ташкента, парк "Навруз", комплекс "Сузук-Ота", Алайский рынок и 6 крупных гостиниц).

"В этих информационных центрах бесплатно иностранным и местным туристам предлагаются раздаточные материалы, в том числе туристические путеводители с информацией о достопримечательностях, ресторанах, гостиницах, а также туристические карты Ташкента", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что за этот год по всему Ташкенту были установлены более 100 туристических дорожных указателей, а на 20 исторических достопримечательностях появились QR-коды с информацией.

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В этом году в список интересных мест внесены: Музей памяти японских военнопленных, Центральная синагога "Бет Mенахем", аллея "Голубые купола", Свято-Троицкий Никольский женский монастырь, колесо обозрения "Анҳор юлдузи", спортивно-развлекательный комплекс Ice City, центр мастер-классов по национальным блюдам "Боги эрам", Государственный музей геологии, Музей тыквы, Этнографический парк "Навруз", Ледовый дворец "Хумо Арена".

Также в список достопримечательностей столицы вошли парк "Сой буйи", комплекс "Сузук-ота", комплекс Шейха Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа, кафе-музей Гарри Поттера, театр марионеток Silk Route Marionettes, Ташкентский политехнический музей, катание на лодках-гондолах, арт-центр "Согдиана", культурный центр Human House, часовня Святого Георгия Победоносца, мечеть "Орифжанбой" (Tashkent City), "Планетарий" (Tashkent City), Музей восковых фигур "Музей знаменитостей" (Tashkent City), Музыкальный фонтан (Tashkent City) и Музей здравоохранения.

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Сейчас в Ташкенте работают 189 гостиниц и 88 хостелов, которые готовы разместить почти 18 тысяч туристов. Кроме того, в столице действуют 50 семейных гостевых домов, которые пользуются большим спросом.

"Загруженность гостиниц и средств размещения в Ташкенте более 85%. Только в 2019 году построено 34 гостиницы и 50 хостелов. В соответствии с концепцией развития туризма в Ташкенте в конце 2021 года будут функционировать около 500 гостиниц с 13,5 тысяч номерами на 30 тысяч мест", - заключил Джураев.

Он также подвел итоги 2019 года:

— в этом году Ташкент посетили около 1,1 миллиона туристов,

— количество туристических маршрутов увеличилось до 35 (к созданным 32 до конца года добавятся еще три),

— были раcпечатаны 10 тысяч туристических путеводителей Welcome to Tashkent,

— созданы 10 туристических информационных центров,

— установлены 10 туристических инновационных пилонов,

— установлены более 100 туристических дорожных указателей,

— установлены 20 QR-кодов в туристические объекты,

— создано более 1 500 Wi Fi точек на 100 объектах,

— создано более 20 селфи-зон,

— проведено более 55 культурно-развлекательных мероприятий,

— распечатаны 10 тысяч туристических карт Ташкента,

— начали функционировать более 20 санитарно-гигиенических узлов,

— город также принял участие в четырех международных туристических выставках за рубежом.