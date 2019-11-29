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Празднование Навруза в Ташкенте

Узбекистан признан "Открытием года" по версии National Geographic Traveler

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191129/12904604/Uzbekistan-poluchil-premiyu-National-Geographic-Traveler-Awards-2019.html

Российская версия National Geographic Traveler (США) подвела итоги ежегодной премии по лучшим туристическим направлениям.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистан стал победителем в номинации "Открытие года" ежегодной премии National Geographic Traveler Awards 2019, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.

По результатам онлайн-голосования, проходившего с 29 июня по 31 октября в 24 номинациях, Узбекистан набрал 40% голосов. За первое место также боролись Армения, Оман, Тайвань и Румыния.

Церемония награждения прошла в Москве. Премию принял посол РУз в России Ботиржон Асадов.

Узбекистан получил премию National Geographic Traveler Awards 2019
© Uzbekistan.travel
Узбекистан получил премию National Geographic Traveler Awards 2019

В прошлом году в конкурсе National Geographic Traveler Awards Узбекистан занял первое место в номинации "Гастрономический туризм", получив 34% голосов.

Напомним, ранее заместитель министра туризма, искусств и культуры Малайзии Мухаммед Бахтияр бин Ван Чик торжественно вручил послу Узбекистана Равшану Усманову диплом о признании республики "Лучшим государством Азии с богатым историческим достоянием".

Теги:
Награда, Узбекистан, премия



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