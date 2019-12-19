16:25 19 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Срочно:
Филипп Киркоров и Юлдуз Усманова в Ташкенте

Ташкент приходит в себя после визита Филиппа Киркорова - фото

Instagram
Культура
Получить короткую ссылку
545 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1305/16/13051665.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191219/13051697/Tashkent-ostalsya-v-shoke-ot-vizita-Filippa-Kirkorova-foto.html

Визит короля российской эстрады в Узбекистан никогда не остается незамеченным: на этот раз местные жители возмутились его танцорами.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Филипп Киркоров выступил в Ташкенте и снова оставил публику неравнодушной. Зрители разделились на два лагеря: кто-то пишет, что это было лучшее шоу, а некоторые возмущены слишком откровенными нарядами его танцовщиц.

Первым делом король российской эстрады встретился с Юлдуз Усмановой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Сегодня шоу The Best в Ташкенте! А перед концертом у меня случилась знаковая встреча с Легендой Узбекистана и Великой Певицей", - написал артист в своем Instagram.

Филипп поблагодарил Юлдуз за заряд бодрости, позитива и оптимизма, которых ему так не хватало в декабре. 

"Ты напитала меня вдохновением, подарила мне крылья", - написал он.

А уже вечером состоялось его шоу в Humo Arena. А вот что писали сами ташкентцы по этому поводу в соцсетях:

"Позор тому, кто разрешил сделать такой концерт";

"Это просто плевок в сторону традиций и культуры нашего народа";

Концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте
Instagram
Концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте

"Хумо Арена - детская площадка. Министерство культуры, куда вы смотрели? Этот концерт - пренебрежение к нации и полное неуважение к нам, как к народу".

Концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте
Instagram
Концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте

Однако, естественно, были и те, кому очень понравилось шоу:

"Всегда прекрасное шоу с тобой!";

"Просто супер. Были всей семьей и танцевали весь вечер под хиты Киркорова. Спасибо вам за такой концерт!";

"Так приятно было видеть любимые лица, было круто!".

Король едет в Ташкент: Филипп Киркоров выступит в Humo Arena >>

Напомним, Киркоров уже приезжал в Ташкент с выступлением на грандиозном открытии нового ледового стадиона Humo Arena, исполнив свои самые лучшие шлягеры.

Время в столице Узбекистана он провел с Николаев Басковым.

Встречают по-королевски и на Maybach: Киркоров и Басков в шоке от Ташкента >>

Российские музыканты рассказали в своем Instagram, что встретили их "по-королевски", а Киркорову настолько приглянулся лимузин, на котором их встретили, что он объявил своим поклонникам, что хочет себе такой же.

Теги:
скандал, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, шоу, Концерт, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Юлдуз Усманова, Филипп Киркоров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Испытания уникального российского самоходного комплекса
Сто двадцать выстрелов в минуту: в России испытали уникальную самоходку
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться