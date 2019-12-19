Ташкент приходит в себя после визита Филиппа Киркорова - фото

Визит короля российской эстрады в Узбекистан никогда не остается незамеченным: на этот раз местные жители возмутились его танцорами.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Филипп Киркоров выступил в Ташкенте и снова оставил публику неравнодушной. Зрители разделились на два лагеря: кто-то пишет, что это было лучшее шоу, а некоторые возмущены слишком откровенными нарядами его танцовщиц.

Первым делом король российской эстрады встретился с Юлдуз Усмановой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 18 Дек 2019 в 5:01 PST

"Сегодня шоу The Best в Ташкенте! А перед концертом у меня случилась знаковая встреча с Легендой Узбекистана и Великой Певицей", - написал артист в своем Instagram.

Филипп поблагодарил Юлдуз за заряд бодрости, позитива и оптимизма, которых ему так не хватало в декабре.

"Ты напитала меня вдохновением, подарила мне крылья", - написал он.

А уже вечером состоялось его шоу в Humo Arena. А вот что писали сами ташкентцы по этому поводу в соцсетях:

"Позор тому, кто разрешил сделать такой концерт";

"Это просто плевок в сторону традиций и культуры нашего народа";

Instagram Концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте

"Хумо Арена - детская площадка. Министерство культуры, куда вы смотрели? Этот концерт - пренебрежение к нации и полное неуважение к нам, как к народу".

Instagram Концерт Филиппа Киркорова в Ташкенте

Однако, естественно, были и те, кому очень понравилось шоу:

"Всегда прекрасное шоу с тобой!";

"Просто супер. Были всей семьей и танцевали весь вечер под хиты Киркорова. Спасибо вам за такой концерт!";

"Так приятно было видеть любимые лица, было круто!".

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Напомним, Киркоров уже приезжал в Ташкент с выступлением на грандиозном открытии нового ледового стадиона Humo Arena, исполнив свои самые лучшие шлягеры.

Время в столице Узбекистана он провел с Николаев Басковым.

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Российские музыканты рассказали в своем Instagram, что встретили их "по-королевски", а Киркорову настолько приглянулся лимузин, на котором их встретили, что он объявил своим поклонникам, что хочет себе такой же.