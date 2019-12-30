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Фильм Один дома (1990)

Фильмы, которые создадут новогоднее настроение – рейтинг издания Independent

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https://uz.sputniknews.ru/culture/20191230/13139137/Filmy-kotorye-sozdadut-novogodnee-nastroenie--reyting-izdaniya-Independent.html

В список вошли не только мировые рождественские шедевры, ставшие уже классикой, но и фильмы в жанре триллер и ужасы.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Британское издание The Independent составило список из 20 фильмов, которые определенно стоит посмотреть на новогодних праздниках.

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Первое место в рейтинге заняла мелодрама Фрэнка Капры "Эта прекрасная жизнь" (1946 год). Фильм рассказывает о владельце кредитной фирмы Джордже Бейли. Он находится в тяжелой жизненной ситуации, однако на помощь ему неожиданно приходит ангел-стажер.

Вторую позицию заняла рождественская картина "Один дома" (1990 год), ставшая уже классикой.

Замыкает тройку лидеров романтическая комедия "Эльф" (2003 год).

В список также вошли: "Реальная любовь" (2003), "Кэрол" (2015), мультфильм "Снеговик" (1982), "Счастливого Рождества" (2014), "Отпуск по обмену" (2006), "Санта-Клаус" (1994) и другие.

Вошли в подборку и не очень новогодние фильмы – комедийный ужастик "Гремлины" (1984) и боевик "Крепкий орешек" (1988 год) с Брюсом Уиллисом.

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Теги:
праздник, фильмы, Новый год



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