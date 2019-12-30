Фильмы, которые создадут новогоднее настроение – рейтинг издания Independent

В список вошли не только мировые рождественские шедевры, ставшие уже классикой, но и фильмы в жанре триллер и ужасы.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Британское издание The Independent составило список из 20 фильмов, которые определенно стоит посмотреть на новогодних праздниках.

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Первое место в рейтинге заняла мелодрама Фрэнка Капры "Эта прекрасная жизнь" (1946 год). Фильм рассказывает о владельце кредитной фирмы Джордже Бейли. Он находится в тяжелой жизненной ситуации, однако на помощь ему неожиданно приходит ангел-стажер.

It’s a Wonderful Life (Capra, 1946) pic.twitter.com/K9v1QAFET9 — K I N O D A S E I N (@cinexistenz) December 23, 2019

Вторую позицию заняла рождественская картина "Один дома" (1990 год), ставшая уже классикой.

Movie #234: Home Alone (1990)

7.5/10 pic.twitter.com/nn5SnBhhww — 365 Movies (@365movies2019) December 26, 2019

Замыкает тройку лидеров романтическая комедия "Эльф" (2003 год).

ELF (2003):.......I enjoyed the film elf pic.twitter.com/knrd1LLi9Z — 🕯️🌒 mince pie summoning circle 🌘🕯️ (@Knifewingo) December 24, 2019

В список также вошли: "Реальная любовь" (2003), "Кэрол" (2015), мультфильм "Снеговик" (1982), "Счастливого Рождества" (2014), "Отпуск по обмену" (2006), "Санта-Клаус" (1994) и другие.

Вошли в подборку и не очень новогодние фильмы – комедийный ужастик "Гремлины" (1984) и боевик "Крепкий орешек" (1988 год) с Брюсом Уиллисом.