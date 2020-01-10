Исторические постройки Бухары и Самарканда могут превратить в гостиницы

Испанские инвесторы уже присмотрели достопримечательности, которые сперва следует привести к первоначальному виду, а затем уже преобразовать их в отели.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Испанская компания Paradores рассматривает возможность строительства гостиниц в Самарканде и Бухаре. Об этом стало известно в ходе встречи представителей Paradores с врио председателя Госкомтуризма Абдулазизом Аккуловым.

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Основная деятельность Paradores de turismo de Espana направлена на организацию гостиничных услуг именно в исторических зданиях, в которые фактически вдыхается новая жизнь. Как, например, это произошло со старинным замком в Харандилье-де-ла-Вера, который был построен в XIV веке и дает гостям возможность прикоснуться к прошлому.

El Parador de #Jarandilla y antiguo castillo de los condes de Oropesa, fue construido a finales del siglo XIV, de él destaca el patio con la galería gótica de arcos escarzanos y carpaneles. Además, dos escudos imperiales,del emperador Carlos V #habitaciónconvistas pic.twitter.com/SIwaV6ezuI — Paradores de Turismo (@paradores) December 19, 2019

Поэтому для того, чтобы оценить перспективы строительства, представители испанской компании прежде изучили архитектурные памятники Самарканда и Бухары.

"В ходе встречи представителями испанской компании были отмечены два объекта в древних городах, оптимально подходящие для создания гостиниц аналога Paradores. Это архитектурный памятник Ишратхона в Самарканде и Тош-сарой в Бухаре", – сообщили в Госкомтуризма.

Процесс создания "исторических гостиниц" выглядит так: компания восстанавливает первоначальных вид архитектурных памятников, а затем преобразовывает их в отели.

Сейчас стороны готовы подписать соглашение о сотрудничестве и приступить к реализации задуманного.