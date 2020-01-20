В Ташкенте выступит легендарный дирижер Юрий Башмет

Билеты можно приобрести на сайте myticket.uz и в кассах Дворца "Дружбы народов". Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. 5 марта во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте состоится долгожданное выступление легендарного альтиста, дирижера Юрия Башмета в сопровождении не менее легендарного, всемирно известного Камерного ансамбля "Солисты Москвы", сообщает пресс-служба.

"Встреча с прославленным мэтром классической музыки ознаменует не только наступление весны, но также станет поистине историческим событием в культурной жизни столицы", - говорится в сообщении.

Организатор выступления - компания Art Uz Promotion Agency, на счету которой масштабные культурно-развлекательные мероприятия, внесшие значительный вклад в развитие культуры Узбекистана.

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" был создан Юрием Башметом в 1986 году. В их репертуаре свыше 350 шедевров российской и мировой классики и редко звучащих произведений XVII–XX столетий: от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова.

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Руководитель прославленного музыкального коллектива Юрий Башмет оказался первым за последние 230 лет альтистом, кому в Зальцбурге позволили сыграть на альте, принадлежавшем Моцарту. Такая честь была оказана Юрию Абрамовичу по той причине, что тот стал первым в мировой истории музыкантом, кому удалось доказать возможности альта как солирующего инструмента.

Билеты можно приобрести на сайте myticket.uz и в кассах Дворца "Дружбы народов".