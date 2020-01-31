В Ташкенте пройдет выставка в поддержку бездомных животных

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте пройдет благотворительная фотовыставка Юлии Мун в поддержку бездомных животных, информирует "Афиша.уз".
"В Human House пройдет благотворительная фотовыставка Юлии Мун в поддержку приюта "Хаёт", - говорится в сообщении.
На выставке будут представлены фотографии бездомных и приютских животных.
Целью мероприятия является пробудить в людях человечность и понимание к животным.
На улицах Узбекистана появились кошки с отрезанным ухом: что это значит >>
Напомним, не так давно в Узбекистане стартовал проект под названием Cat Cut, во время которого бездомным кошкам отрезают кусочек правого уха.
Суть нововведения - отметить стерелизованных кошек.