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Собака из приюта

В Ташкенте пройдет выставка в поддержку бездомных животных

© AFP 2018 / BEHROUZ MEHRI
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200131/13349618/V-Tashkente-proydet-vystavka-v-podderzhku-bezdomnykh-zhivotnykh.html

На выставке будут представлены фотографии бездомных и приютских животных. Цель - пробудить в людях человечность и понимание к животным.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте пройдет благотворительная фотовыставка Юлии Мун в поддержку бездомных животных, информирует "Афиша.уз".

"В Human House пройдет благотворительная фотовыставка Юлии Мун в поддержку приюта "Хаёт", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены фотографии бездомных и приютских животных.

Собаки из приюта
© AFP 2018 / ANDREJ ISAKOVIC
Собаки из приюта

Целью мероприятия является пробудить в людях человечность и понимание к животным.

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Напомним, не так давно в Узбекистане стартовал проект под названием Cat Cut, во время которого бездомным кошкам отрезают кусочек правого уха.

Суть нововведения - отметить стерелизованных кошек.

Теги:
фотография, фотосъемка, фотограф, фото, фотовыставка, искусство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, пес, собака, собака, собаки, бездомный, животные, Животные, люди, Выставка



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