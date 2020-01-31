Кинодеятели обсудили Концепцию развития отрасли кинематографии до 2030

В отечественном законодательстве нет статуса "национального фильма". В новом законопроекте предложено внедрить этот термин. Фильмы, удостоенные такого статуса, будут иметь государственную поддержку.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Ташкенте состоялся форум, участники которого обсудили предложения по созданию Концепции развития кинематографии до 2030 года и Закона "О кинематографии", сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Были также озвучены идеи создания качественных, востребованных аудиторией отечественных кинофильмов.

Среди участников форума – отечественные режиссеры, продюсеры, представители государственных и частных киностудий и актеры поделились своими мнениями и комментарии по этим масштабным вопросам.

Выступая на форуме, генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов подчеркнул, что инициативы президента можно назвать новым и важным этапом в развитии отечественного кинематографа, которые, несомненно, позволят поднять развитие отрасли на новый уровень.

"Эти документы должны разрабатываться не в кабинетах чиновников, а при непосредственном участии участников рынка киноиндустрии, экспертов, специалистов, всех тех, кто имеет прямое отношение к киноиндустрии, тех, кто на практике знаком с тонкостями и особенностями киноискусства," – отметил Абдухаликов.

Еще одним нововведением станет создание общественных советов по каждому направлению киноиндустрии.

"Общественные советы станут первым мостиком между кинодеятелями и государством. В этом году на базе этих советов мы планируем создать ассоциации, которые будут представлять интересы работников кино на государственном уровне," – заявил член общественного совета, народный артист Узбекистана Хайрулло Сагдиев.

Участники кинофорума также обсудили и ряд других не менее актуальных вопросов.

Прозвучало, что в отечественном законодательстве нет статуса "национального фильма". В новом законопроекте предложено внедрить этот термин. Фильмы, удостоенные такого статуса, будут иметь государственную поддержку, – отметил начальник отдела информационно-коммуникационных технологий НА "Узбеккино" Баходыр Мухамедов.

Глава "Узбеккино": в 2020 году мы планируем возродить Ташкентский фестиваль >>

Участники форума подняли также больную не только для отечественного, но и для мирового кинематографа тему – вопрос об авторских правах.

Участники форума также обсуждали вопрос повышения профессионализма кадров киноотрасли. Как отметил режиссер Дилмурод Масаидов, необходимо усиливать школу киноведения, укреплять кадровый состав.

Все эти, и многие другие вопросы, озвученные на форуме, было предложено включить в Концепцию развития киноотрасли Узбекистана до 2030 года. Среди актуальных тем – социальная защищенность работников киноиндустрии, повышение профессиональной квалификации, отсутствие школы и штата продюсеров, создание кинотеатров, повышение ответственности кинопрокатчиков и телеканалов за демонстрацию оригинальной кинопродукции в полном объеме и без вмешательства со стороны эфирных редакторов.