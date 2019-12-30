Глава "Узбеккино": в 2020 году мы планируем возродить Ташкентский фестиваль

"В Музее кино у нас есть обширные помещения, где мы запустим молодежную киностудию. Круглосуточно сюда смогут приходить начинающие деятели кино для создания новых фильмов. Прежде всего, есть запрос на молодежные ленты, отвечающие нашей культуре и традициям. Так, мы уже поощрили нашего режиссера фильма "Чай" Шакира Халикова, выделив ему гранд в один миллиард сумов на создание нового фильма. Сейчас мы объявили конкурс на несколько грантов по 20 миллионов сумов для молодых сценаристов. Победителей мы обязательно поддержим в реализации их художественного замысла", — отметил глава "Узбеккино".
По словам Абдухаликова, в 2020 году есть планы возродить знаменитый Ташкентский кинофестиваль. Сейчас идут подготовительные работы, формируется оргкомитет и направляются документ в правительство для вынесения соответствующего решения.
"У нас не было цели создать точную копию исторического здания, главное - наполнить его содержанием. Дом кино должен стать местом встречи работников этой индустрии, чтобы они могли обсуждать здесь свои планы, делиться впечатлениями, проводить торжества, семинары и тренинги. Ведь общение в этой профессии, пожалуй, самое важное", — пояснил Абдухаликов.
Глава "Узбеккино" также анонсировал создание под Ташкентом целого киногорода по аналогии с тем, что есть в Лос-Анжелесе. На эти цели уже выделены необходимые средства и сто гектаров земли.
"Сейчас декорации к фильмам после съемок разбираются, а мы хотим сохранить их, чтобы они и после выхода кинолент служили людям. Вот такие декорации и будут строиться на этой площадке, а все желающие, в том числе кинотуристы, смогут посещать эти места. Первой такой ласточкой будут грандиозные объекты к фильму "Маленький Мук". Эти сказочные дворцы, как в сказке про Аладдина, только выполненные в узбекской архитектурной традиции. Далее, думаю, будут и другие", — заключил руководитель "Узбеккино".
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