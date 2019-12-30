Глава "Узбеккино": в 2020 году мы планируем возродить Ташкентский фестиваль

Руководитель агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов рассказал о планах на 2020 год. Среди масштабных проектов - завершение реконструкции "Узбекфильма", открытие Дома кино и возрождение легендарного кинофестиваля.

"В Музее кино у нас есть обширные помещения, где мы запустим молодежную киностудию. Круглосуточно сюда смогут приходить начинающие деятели кино для создания новых фильмов. Прежде всего, есть запрос на молодежные ленты, отвечающие нашей культуре и традициям. Так, мы уже поощрили нашего режиссера фильма "Чай" Шакира Халикова, выделив ему гранд в один миллиард сумов на создание нового фильма. Сейчас мы объявили конкурс на несколько грантов по 20 миллионов сумов для молодых сценаристов. Победителей мы обязательно поддержим в реализации их художественного замысла", — отметил глава "Узбеккино".

Особое внимание, по словам Абдухаликова, государство сегодня уделяет развитию молодежного киноискусства. Для этого созданы все необходимые условия начинающим киношникам, которые могут воплотить самые смелые планы.

По словам Абдухаликова, в 2020 году есть планы возродить знаменитый Ташкентский кинофестиваль. Сейчас идут подготовительные работы, формируется оргкомитет и направляются документ в правительство для вынесения соответствующего решения.

В 2020-м у киношников должен появиться и свой Дом, вместо снесенного комплекса деятели киноискусства переселятся в нынешний свадебный центр "Замин". Его специально переоборудуют под Дом кино.

"У нас не было цели создать точную копию исторического здания, главное - наполнить его содержанием. Дом кино должен стать местом встречи работников этой индустрии, чтобы они могли обсуждать здесь свои планы, делиться впечатлениями, проводить торжества, семинары и тренинги. Ведь общение в этой профессии, пожалуй, самое важное", — пояснил Абдухаликов.

Глава "Узбеккино" также анонсировал создание под Ташкентом целого киногорода по аналогии с тем, что есть в Лос-Анжелесе. На эти цели уже выделены необходимые средства и сто гектаров земли.

"Сейчас декорации к фильмам после съемок разбираются, а мы хотим сохранить их, чтобы они и после выхода кинолент служили людям. Вот такие декорации и будут строиться на этой площадке, а все желающие, в том числе кинотуристы, смогут посещать эти места. Первой такой ласточкой будут грандиозные объекты к фильму "Маленький Мук". Эти сказочные дворцы, как в сказке про Аладдина, только выполненные в узбекской архитектурной традиции. Далее, думаю, будут и другие", — заключил руководитель "Узбеккино".

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