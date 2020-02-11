Саида Мирзиёева пообещала защитить театр "Ильхом"

"В обиду наш театр мы не дадим!" - заверила дочь президента поклонников "Ильхома" и неравнодушных жителей.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Саида Мирзиёева вступилась за театр "Ильхом", который в эти дни переживает серьёзное потрясение в связи с возможным выселением из здания.

"Я сама являюсь поклонником творчества театра. И услышав такие волнения вокруг этого вопроса, хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни!" - заявила Мирзиёева на своем Telegram-канале.

Напомним, приватизировавшая столичную гостиницу Shodlik Palace компания Ofelos Plaza уже к апрелю попросила театр "Ильхом" освободить помещение.

Представители театра выступили с сообщением, где признались, что с юридической стороны бессильны что-либо предпринять.

"Помещение не принадлежит нам. После приватизации в 1994-м, театр пользовался им безвозмездно. С предыдущим владельцем, ОАО "Шодлик" был заключен договор об аренде до 2023 года с автоматическим продлением на 10 лет. В 2017-м суд отменил решение о приватизации гостиницы "Шодлик", проведенной в 1994 году. Здание вернулось под контроль государства", - заявили в пресс-службе театра.

"Ильхом" призывает власти Узбекистана, зрителей, коллег, друзей, журналистов, дипломатов и международное сообщество помочь сохранить театр.