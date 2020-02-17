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Лола Юлдашева беременна третьим ребенком - фото

Лола Юлдашева беременна третьим ребенком - фото

Instagram/lolaofficial_
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200217/13479162/Lola-Yuldasheva-beremenna-tretim-rebenkom-foto.html

В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животиком. 

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева беременна третьим ребенком, об этом она сообщила в своем Instagram.

В День всех влюбленных артистка выложила трогательную фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животиком. 

"С праздником. Всем любви!" - написала она.

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Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_)

Поклонники певицы тут же принялись поздравлять ее в комментариях и писать добрые пожелания. Лола не призналась, на каком именно она сроке.

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На вопросы о том, как ее дети относятся к беременной маме, Лола ответила, что помогают во всем и ухаживают, как за ребенком.

"Детки носятся со мной, не дают даже дверь в машине открывать, массаж делают, завтрак готовят", - написала певица.

Напомним, ранее Лола Юлдашева рассказала о том, как пережила тяжелый развод с первым мужем и поведала всем о личной жизни, которую до этого скрывала.

В октябре 2005 года певица вышла замуж в первый раз. Через 2 года Лола подарила супругу первенца — дочь Шахину, в 2009-м на свет появился и наследник Шохдиер. 

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И хотя еще в 2016 году Лоле снова сделали предложение руки и сердца, она и сейчас предпочитает не вдаваться в подробности о новом избраннике.

Теги:
звезды, знаменитости, шоу-бизнес, дети, беременность, Узбекистан, Узбекистан, артист, певица, певицы, Лола Юлдашева



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